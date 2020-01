El PDECat emplaça els partits a «superar diferències» per defensar les institucions i la presidència

El president de l'PDECat, David Bonvehí, ha expressat aquest dissabte el "suport total" del partit al president de la Generalitat, Quim Torra, i al líder d'ERC, Oriol Junqueras, després de la decisió de la Junta Electoral Central (JEC) d'ordenar la inhabilitació de Torra i d'afirmar, en contra de la justícia europea, que Junqueras pugui ser eurodiputat. La formació ha emplaçat les forces polítiques a "superar diferències per estar a l'alçada" del moment i defensar les institucions i la presidència de la Generalitat.En roda de premsa després de la reunió del Comitè Nacional del partit, Bonvehí ha explicat que aquesta ha acordat cinc punts, un dels quals és aquest suport a Torra i a la institució que representa: "Demanem als nostres diputats que votin a favor d'una proposta de resolució al Parlament (la tarda d'aquest dissabte) que ha de defensar la institució i la figura del president", ha afegit Bonvehí. Els partits negocien a la cambra un text consensuat de rebuig a la resolució exprés de Torra, com ha avançat NacióDigital També ha anunciat el suport de la formació a Junqueras, i ha dit que consideren que té immunitat -com va resoldre el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE)- i que ha de poder sortir de la presó per exercir de eurodiputat: " la JEC s'ha excedit de les seves funcions. no li correspon dir qui és eurodiputat i qui no", ha assenyalat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor