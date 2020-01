Centenars d'espanyolistes es manifesten davant del Congrés contra la investidura de Sánchez

Hoy el grito de los españoles es un clamor: No al pacto de Pedro Sánchez con delincuentes que quieren romper España. #PorelFuturodeEspañaUnida pic.twitter.com/bLJkmCWHLT — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) January 4, 2020

Manifestación alrededor del Congreso de los Diputados en #Madrid. Si creen estos que la Nación española se quedará quieta ante los separatistas y sus cómplices lo llevan claro.#Investidura pic.twitter.com/zQttOrI2aD — Fran Rumbo ♠ (@rumbopropio) January 4, 2020

La ultraderecha🇪🇸 se manifiesta "espontáneamente"(es decir, manifestación no convocada), ante el Congreso durante nada menos que una #SesiónDeInvestidura.



Hoy no se pone en peligro la inviolabilidad del Parlamento, hoy la Policía Nazional no se hincha a abrir cabezas. Todo OK. pic.twitter.com/0yLejBQJp5 — Adrián (@Aclnari) January 4, 2020

A crits d'"Amb terroristes no es negocia", i bandera espanyola amb mà, centenars de persones s'han concentrat a les portes del Congrés durant la sessió d'investidura de Pedro Sánchez per mostrar el seu rebuig al pacte al que han arribat els socialistes amb ERC.La mobilització ha estat convocada amb l'objectiu de defensar "la unitat d'Espanya" i compta amb el suport de PP i Cs. Els assistents, més enllà d'atacar la mesa de diàleg que es crearà entre ERC i PSOE, també han fet càntics contra del futur govern de coalició entre els socialistes i Podem.Però els càntics de protesta no sols s'han sentit a les portes del Congrés, sinó que s'estan desplaçant pel centre de Madrid. De fet, entre les persones que coregen aquest "amb terroristes no es negocia", hi ha l'actual alcalde de Madrid, José Luís Martínez-Almeida. El popular, ha fet una piulada on ha penjat una fotografia enmnig de la riuada de banderes espanyoles:La direcció cap on s'estan dirigint els concetrat és la plaça de Colón, on ja farà gairebé onze mesos que va tenir lloc la famosa manifestació convocada per PP, Ciutadnas i Vox contra el govern de Sánchez.

