Jutgen l'agent literària de Jaume Cabré per quedar-se 86.000 euros en drets d'autor

L'Audiència de Barcelona jutjarà aquest dimarts l'agent literària de Jaume Cabré, Cristina Mora, per un presumpte delicte d'apropiació indeguda de més de 86.306,77 euros procedents dels drets d'autor de cabré de l'any 2014, que podria estar penat amb quatre anys de presó.En l'escrit d'acusació, el fiscal explica que en el contracte signat entre Mora i Cabré l'abril de 2010 s'acordava una comissió del 10%, i que "amb ànim d'enriquiment personal il·lícit, i aprofitant-se de la relació de confiança" que existia entre ells, l'agent es va apropiar dels diners a través de quatre factures amb data de gener, abril, maig i setembre del 2014.L'acusada ja ha tornat 30.000 euros a l'autor, i és per això que el fiscal demana, a més de la pena de presó de quatre anys i una multa de 3.600 euros, que indemnitzi Cabré amb els 56.306,77€ que encara no ha tornat.

