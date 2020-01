Vox demana la detenció immediata de Quim Torra

"Quim Torra ha de ser detingut". Amb aquesta contundència ha començat Santiago Abascal, líder de la formació ultradretana Vox, el seu discurs al debat d' investidura de Pedro Sánchez al Congrés. Abascal ha fet notar que Quim Torra pot ser apartat de la presidència gràcies a la querella que ells van interposar per la pancarta i els llaços grocs. La petició d'Abascal ha provocat que el diputats de JxCat i la CUP abandonessin l'hemicicle.El líder de la tercera formació del Congrés ha lamentat que es posin d'acord "per silenciar-nos" i que treballarà "per una Espanya unida on prevalgui l'ordre constitucional", si convé als tribunals i amb la il·legalització de les formacions independentistes.Abascal ha sostingut el seu no "a l'emboscada a la Constitució" i ha furgat en les incoherències del PSOE, que no volia "ni dependre de partits independentistes ni tenir ministres comunistes". "Frau, estafador, mentidor, tirà, indigne..." han estat alguns dels qualificatius que ha dedicat al líder socialista a l'hora d'abordar la seva política d'acords. Una política i uns canvis que, segons ell, necessiten una explicació urgent (ha insistit diverses vegades en que era urgent saber-ho) i que són els que explica aquesta manera "de descriure'l, que no d'insultar-lo".El líder de la formació ultradretana, que sosté els governs de l'ajuntament i la comunitat de Madrid i d'Andalusia, ha pronosticat que el govern de Sánchez tindrà una vida curta i que, de fet, cada cop hi ha més votants socialistes que estan fent el pas a Vox. Abascal ha indicat que els "capos" del nou govern són "els comunistes de Podem i tota mena d'independentistes".Vox ha desplegat les seves banderes. La unitat d'Espanya, sí, però també la lluita contra les polítiques de memòria ("profanació de tombes" n'ha dit) i les polítiques de gènere. Una "ideologia de gènere" que, segons ell, costarà milions en nous impostos."Quants espanyols no se sentiran ara dones?", s'ha preguntat de forma retòrica en un discurs que no ha servit per formular cap proposta però sí per repartir epítets a tort i a dret contra els "que volen debilitat Espanya" com ara els que volen "impunitat per seguir delinquint" com ara els d'ERC.En la seva rèplica Sánchez ha fet notar que l'extrema dreta no és un fenomen nou però que ho és la seva influència en el conjunt de la dreta. Mirant al seu autèntic rival ha afirmat, però, que Casado tal vegada ha estat "més dur".El cap de l'executiu en funcions s'ha dedicat a rebatre, una per una, algunes de les mentides del líder ultra. Ha recordat, per exemple, que només el 0,01% de les denúncies per violència masclista són faltes i ha defensat la gestió dels serveis socials que fan les comunitats autònomes. El líder del PSOE ha fet notar la gravetat que Vox hagi estat normalitzat com a soci pel PP i Cs malgrat la seva "batalla contra el temps" a base de "masclisme, centralisme, clericalisme, xenofòbia o homofòbia".Abascal ha replicat, com en ell és habitual, amb la història per recordar la radicalitat del PSOE al primer terç del segle XX i fins i tot ha tret a passejar l'"or de Moscú", els diners que, a les acaballes de la guerra civil, la República hauria entregat a la URSS per pagar armament.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor