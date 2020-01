JxCat exigeix al Parlament que es «planti» davant la Junta Electoral

Junts per Catalunya (JxCat) ha enviat un missatge nítid aquest dissabte al Parlament i als seus màxims responsables: s'ha de "plantar" davant la inhabilitació exprés de la Junta Electoral Central (JEC) contra el president de la Generalitat, Quim Torra. "Entenem que el Parlament s'ha de plantar i s'ha de mantenir ferm", ha assegurat Albert Batet, president del grup parlamentari de JxCat, que també ha aprofitat per retreure a ERC que hagi refermat l'abstenció en la investidura de Pedro Sánchez després de la inhabilitació de Torra. "L'hora és greu", ha recalcat Batet en roda de premsa.Els partits negocien un text de rebuig a la decisió de la JEC , que ha generat un fort impacte tant a Madrid com a Barcelona. JxCat espera que s'hi sumin totes les formacions que "defensen la democràcia", així com també l'independentisme en bloc. "És una qüestió de dignitat i de sobirania. El Parlament no pot acceptar que es vulneri el seu reglament. La JEC posa diputats, però en cap cas els pot treure, i el mateix passa amb els presidents", ha ressaltat el dirigent independentista, que ha assegurat que els seus membres a la mesa -Eusebi Campdepadrós i Josep Costa- actuaran "en conseqüència".Els diputats de JxCat s'han reunit aquest dissabte al Parlament en presència de Torra i també de Carles Puigdemont, que hi ha intervingut de forma telemàtica. Un dels escenaris que s'ha tractat és la investidura de Sánchez, que no compta amb el suport de l'espai polític liderat per l'expresident de la Generalitat. "Ha de ser un moment de país, de sentit d'Estat i de màxima unitat. No la compartim i no l'entenem", ha ressaltat Batet.

