FOTOS Centenars de pallassos es concentren davant la policia espanyola a Via Laietana

Centenars de pallassos convocats pel col·lectiu Som Riure, vinculat a l'ANC, s'han concentrat davant la prefectura de la policia espanyola de Via Laietana amb el lema "N'estem fins als nassos". A les onze els manifestants s'han dirigit des de diversos punts fins davant la comissaria, amb un ambient festiu i cridant lemes com "Sense pallassos no hi ha revolució",



"Aquest edifici serà una biblioteca" o en suport dels representants polítics empresonats i contra l'acció de les forces policials. Entre el més de mig miler de manifestants hi havia centenars de cartells amb el lema de la concentració i nassos de pallasso. S'han fotografiat amb les lletres de 'llibertat' davant els agents de la policia espanyola que hi havia a la porta i han fet una 'performance' consistent en simular pegar els manifestants amb tubs d'escuma de colors.

Un manifestant amb un nas de pallasso sosté una pancarta davant la prefectura de policia de Via Laietana amb el lema "N'estem fins als nassos"

Pallassos davant la prefectura de policia de Via Laietana amb el lema Foto: ACN

Un manifestant amb una arma simulada i músics davant la prefectura de policia de Via Laietana en la concentració amb el lema Foto: ACN

Pallassos davant la prefectura de policia de Via Laietana amb el lema Foto: ACN



Músics, pallassos i les lletres de Foto: ACN



Pallassos fan una 'performance' simulant pegar els manifestants davant la prefectura de policia de Via Laietana a la manifestació amb el lema Foto: ACN

Pallassos fan una 'performance' simulant pegar els manifestants davant la prefectura de policia de Via Laietana a la manifestació amb el lema Foto: ACN

Jordi Pessarrodona ha agafat el micro per demanar que la prefectura esdevingui un edifici de memòria històrica. Després han cantat el 'Passi-ho bé i moltes gràcies' i 'Els segadors'. La Via Laietana ha estat tallada al trànsit des de les onze del matí i fins almenys quarts d'una del migdia, quan els manifestants han sortit en direcció a l'Arc de Triomf.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor