Aragonès: «Persistim en l'aposta per la via política davant les clavegueres de l'Estat»

Pere Aragonès, coordinador nacional d'ERC, ha estat l'encarregat de comparèixer després de la reunió de l'executiva dels republicans en la qual s'ha analitzat l'impacte de la inhabilitació exprés del president Quim Torra per part de la Junta Electoral Central (JEC). El missatge ha estat doble: ha refermat l'abstenció en la investidura de Pedro Sánchez per continuar amb la "via política" davant les ingerències de les "clavegueres de l'Estat", i ha confiat que sigui Torra qui s'assegui, en exercici del càrrec, en la mesa de diàleg entre governs inclosa en el pacte signat amb el PSOE per abstenir-se."Al mateix temps que defensem les institucions i que som els ciutadans els qui escollim els presidents de la Generalitat, insistim en la via política política davant les clavegueres de l'Estat", ha assegurat Aragonès, vicepresident del Govern i peça clau en l'entesa a la qual han arribat els republicans amb els socialistes. "Treballem amb l'escenari que la inhabilitació no s'acabarà produint, i vull deixar clar que la presidència de la Generalitat l'escull el Parlament", ha advertit el dirigent d'ERC. "Si fan fora el president, no n'hi ha fins que se'n posi un altre", ha recalcat el vicepresident de la Generalitat."Es pensaven que ERC ho deixaria córrer, que deixaria passar l'oportunitat de negociar. Si es pensaven que amb aquesta maniobra per la porta del darrere ERC faria de braç útil del que estan ordint el PP, Ciutadans i Vox, s'equivoquen. A finals de gener estem convençuts que Torra encapçalarà la delegació de la Generalitat en la mesa de diàleg amb l'Estat", ha ressaltat Aragonès, que ha demanat al PSC i als comuns que facin costat al president en la compareixença prevista per aquesta tarda al Parlament.En aquest sentit, els grups negocien un text - probablement una proposta de resolució - per tal de rebutjar la inhabilitació de Torra. Els contactes s'estan multiplicant al llarg del matí a la cambra catalana a l'espera que el president comparegui a les cinc de la tarda. Ciutadans ja ha demanat que el ple de suspengui perquè consideren que Torra ja no és diputat i, per tant, no ostenta la presidència de la Generalitat. La mesa i la junta de portaveus del Parlament s'han reunit aquest matí per abordar la situació.

