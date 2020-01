El municipalisme català «rebutja i condemna» la inhabilitació de la JEC a Torra i Junqueras

Les tres principals associacions de municipis de Catalunya, l'Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) han emès un comunicat on rebutgen i condemnen la inhabilitació per part de la JEC del president Quim Torra i al líder d'ERc, Oriol Junqueres.Davant aquesta situació, la qual qualifiquen d'"atac a la democràcia", ja han anunciat que el proper dimarts presentaran una moció conjunta així com assistiran aquest dissabte al Parlament per mostrar el seu suport al president Torra.El document recull les veus dels presidents de les tres entitats, LLuís Soler de l'ACM, Olga Arnau de l'FMC i Josep Maria Cervera de l'AMI, que han qualificat la decisió "d'atac a la democràcia". Al seu entendre, aquest fet suposa passar "per sobre dels resultats de les urnes i del que el poble català va votar".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor