La CUP demana al Parlament que «no accepti» que la JEC «determini qui és i qui no és el president»

La CUP s'ha posicionat davant la decisió de la Junta Electoral Central d'ordenar la inhabilitació del president Quim Torra demanant al Parlament que "no accepti" que sigui aquest organisme qui "determini qui és i qui no és" diputat al Parlament o "qui presideix la Generalitat".En un comunicat que ha llegit el diputat Vidal Aragonès al Parlament, la formació anticapitalista mostra la seva "solidaritat antirepressiva" a Torra, així com a Oriol Junqueras, de qui la JEC també va afirmar que no pot ser eurodiputat, en contra de la decisió de la justícia europea.El comunicat de la CUP va en la línia de les negociacions que s'estan duent a terme al Parlament per consensuar un text de rebuig a la resolució exprés de Torra, i que ha avançat NacióDigital "El Parlament s'ha de pronunciar sobre els drets de Quim Torra com a diputat, no permetent que la Junta Electoral Central deixi sense efecte allò que el poble de Catalunya i el seu Parlament van expressar en termes democràtics", assenyala la formació.

Comunicat de la CUP sobre la decisió de la JEC by naciodigital on Scribd

