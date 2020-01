«Reseu per Espanya!», el missatge dels bisbes espanyols davant la investidura de Sánchez

Per la seva banda, el cardenal de València Antonio Cañizares, vicepresident de la Conferència Episcopal Espanyola, ha convidat a totes les esglésies a "resar per Espanya", amb oracions especials, a totes les misses i a tots els convents de vida contemplativa en una "hora crucial" per al país. Ho ha fet a través d’una carta pastoral enviada a tota la diòcesi.

Ricardo Blázquez, president dels bisbes espanyols. Foto: Europa Press



El nou govern PSOE – Unides Podem ha generat recels entre diversos sectors socials, especialment la dreta espanyola, i també de la Conferència Episcopal. Tant és així que el seu president, Ricardo Blázquez, i el vicepresident, Antonio Cañizares, han fet una crida a estar "molt alerta" i a "resar per Espanya", en escrits publicats al portal Religión Digital , davant la "situació crítica" que viu el país.En una entrevista concedida a la seva arxidiòcesi, la de Valladolid, el cardenal Blázquez ha assegurat que se sent "inquiet" davant la formació de govern entre el PSOE i UP, i demana "al Senyor" que "encerti en la formació del govern i després en la governació diària" del mateix.Blázquez demana explícitament "estar molt alerta" per assegurar que es mantindran les classes de religió i els concerts a les escoles. El programa de govern de coalició entre PSOE i UP contempla que l’assignatura de religió serà de caràcter voluntari per als estudiants.Respecte a l’eutanàsia, un altre tema controvertit per a l’Església Catòlica, el cardenal recorda que en la darrera assemblea plenària dels bisbes es va aprovar un document titulat Sembradores de esperanza. Acoger, proteger y acompanyar al final de la vida, que defensa les cures pal·liatives. L’Església "vol cuidar i curar el malalt i l’ancià", i per això creu que "l’eutanàsia no és la solució", diu Blázquez.Així mateix, també demana que es recuperi "l’esperit de la Transició", ja que segons ell, és de "diàleg, confiança recíproca, de reconciliació", cosa que facilitaria que no"reproduïm la nostra història en capítols penosos".Per al cardenal, la situació és "urgent" i "crítica, de veritable emergència de cara al seu futur", i tot plegat "dependrà molt del què succeeixi en aquests dies", en referència al debat d’investidura que es desenvoluparà entre avui, demà i dimarts.En definitiva, Cañizares creu que "ni la renovació i enfortiment de l’Església, ni la renovació i edificació de la nostra Espanya seran possibles si no resem", conclou.El programa de coalició entre PSOE i UP té certs punts que han pogut posar en alerta la cúpula episcopal espanyola, com el desconcert a les escoles que segreguen per sexes o la voluntarietat de la classe de religió. Sánchez també ha destacat aquest matí que es revisarien les immatriculacions de béns en favor de l’Església, entre d’altres punts; cosa que li ha valgut la crítica de Pablo Casado, que ha expressat que el candidat ha fet un discurs d’un "anticlericalisme guerracivilista molt preocupant".Tot i això, altres qüestions com els acords entre l’Estat i la Santa Seu de 1979 quedaran intactes – malgrat les dues forces que formaran govern inclouen la seva revisió als seus programes electorals –, i tampoc es tocarà el finançament ni el model de contractació i acomiadament dels professors de religió a les escoles concertades.Les corrents cristianes de PSOE i UP, en canvi, consideren que el pacte signat entre ambdues forces per a la formació del govern és "un compromís esperançador i il·lusionant", ja que és "una eina fonamental per superar l’empobriment i la desigualtat", i que construirà una societat "oberta, inclusiva, tolerant, justa, fraterna i centrada en el bé comú".Una altra veu favorable al pacte és la del bisbe de Sant Feliu, Agustí Cortés, que en la seva carta pastoral avala el pacte entre el PSOE i ERC: "sempre serà millor la tranquil·litat d’un pacte que la crisi de l’enfrontament continu", diu el bisbe, que considera que si els pactes són un bé per a la societat, "siguin benvinguts".

