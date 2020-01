Casado exigeix a Sánchez aplicar el 155 si Torra no deixa ja la presidència

"Vostè dorm bé després de l'espectacle vergonyant dels seus socis d'investidura i del pacte que té la vergonya de portar a aquesta cambra? Entre matalassos, ens surt un govern de malson"

El líder del PP, Pablo Casado, ha tret tota l'artilleria contra Pedro Sánchez durant el debat d'investidura. El dirigent popular ha dit del candidat a la investidura que, amb el seu acord amb Podem i ERC per ser proclamat, ha "perdut la dignitat per presidir un partit constitucionalista" i la "decència de no mentir". De fet, ha definit aquesta suma com la configuració d'un "govern en contra de l'Estat" i sustentant en "comunistes, blanquejadors de batasunos i separatistes i assessors de dictadures bananeres", a més dels independentistes.Com a punt de partida, Casado ha demanat a Sánchez que apliqui el 155 a Catalunya si Quim Torra, després de la inhabilitació ordenada per la Junta Electoral, no deixa ja el seu càrrec. "Permetrà que hi hagi un president autonòmic en rebel·lia contra l'Estat? Actuarem amb vostè amb la mateixa fermesa que contra Torra", ha etzibat adreçant-se a Sánchez. De fet, Casado ha amenaçat amb presentar una denúncia per prevaricació si el líder del PSOE no fa plegar Torra.Casado ha recordat com després de la convocatòria de les eleccions del 10-N va argumentar que es repetien les eleccions perquè no podria dormir si feia una coalició amb Podem. "Vostè dorm bé després de l'espectacle vergonyant dels seus socis d'investidura i del pacte que té la vergonya de portar a aquesta cambra? Entre matalassos, ens surt un govern de malson", ha sentenciat el líder del PP, que mirant Sánchez ha afirmat que aquest govern serà el seu "epitafi polític". No s'ha estat de furgar també en l'hemeroteca d'un Sánchez que ha anat mostrant diferents perfils en els darrers anys, de quan deia que no permetria que la governabilitat descansés en els independentistes, quan considerava Torra el "Le Pen català", o quan equiparava la ultradreta amb les tesis de l'independentisme o deia que no pactaria amb els "populistes" de Podem.Ara, ha dit, la seva investidura depèn d'un partit liderat per un "reclús" per haver "perpetrat un cop d'estat" amb qui ha segellat un acord que, sota criteri del PP, "liquida" la sobirania espanyola. De fet, ha dibuixat la investidura de Sánchez com un "circ romà" en el qual els socialistes estan pendent de si ERC aixeca el polze amunt o bé avall.En un discurs molt dur contra el candidat -l'ha acusat de ser un president fake i de ser la gran "dolència" de la democràcia espanyola-, Casado ha buscat fer evidents les contradiccions de Sánchez amb referències al "silenci atronador" dels barons socialistes i ha acusat el candidat de trencar la "sobirania nacional" pel pacte amb ERC. "Tot és per culpa de vostès, de ningú més", ha etzibat des de la tribuna d'oradors del Congrés. "El més humiliant que han esperat a convocar la investidura fins a la votació d'una assemblea liderada per un reclús", ha afegit, en referència a Oriol Junqueras.Casado ha reivindicat l'estratègia del PP, de la mateixa manera que ha aquest divendres va celebrar la inhabilitació de Quim Torra i Junqueras. "El procés ha acabat gràcies a la justícia, i vostè l'ha ressuscitat", ha afirmat el cap de files del PP, també molt dur amb l'agenda social i econòmica del govern de coalició d'esquerres, a qui ha comparat repetidament amb l'executiu de José Luis Rodríguez Zapatero. Ha denunciat que Sánchez vol imposar una "agenda sectària" en educació o sanitat, i que ha posat en pràctica un discurs basat en l'"anticlericalisme". "Aquest és un govern Frankenstein", ha subratllat.El de Catalunya, ha insistit, és un conflicte "moral, no territorial", "legal, i no polític" que situa l'Estat en la dicotomia entre "llibertat i servitud". "Vostè negocia amb els que atempten contra la democràcia", ha resolt. Ha conclòs que Sánchez s'ha situat "en el lloc incorrecte de la història" i que espera que aquest "malson" duri poc. El PP, ha dit Casado, "no sacrificarà Espanya donant suport a un irresponsable".La rèplica de Sánchez és de les més dures que es recorden contra el PP. El líder del PSOE, tirant d'ironia i amb to a voltes burleta, ha recordat fins almenys set vegades a Pablo Casado que ha perdut cinc eleccions en tan sols un any. "Es faria un favor si comencés a assumir-ho", ha dit.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor