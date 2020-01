Maise Balsells: «Donar una feina digna a les persones amb discapacitat intel·lectual segueix sent un repte»

A les portes del 60è aniversari del naixement de la Fundació Prodis,visita la seva seu per parlar amb la presidenta de l'entitat, que vetlla per la formació, ocupació i integració de prop de 500 persones amb discapacitat intel·lectual a Terrassa. Balsells s'obre, repassa l'any que tanca, hi valora la pionera obertura de La Trama, la primera cafeteria inclusiva de la ciutat i explica el devenir de l'entitat, que vol seguir creixent aquest 2020.- No és una pregunta fàcil de respondre (riu). És una fundació privada amb 59 anys d'història nascuda de la inquietud d'unes famílies per a donar uns serveis -ocupacional i residencial- als seus fills amb discapacitat intel·lectual. Així i tot, amb el temps hem ampliat la cobertura a les persones amb malalties mentals i paràlisi cerebral.Aviat coneixerem les dades del 2019, però el 2018 vam atendre prop de 500 persones, concretament, 482.- Hi ha una característica que ha acompanyat sempre a Prodis: l'element familiar. Per això, familiars d'usuaris formen part del Patronat, per no perdre mai aquesta mirada, i això ha implicat un compromís total amb les persones i la ciutat.- A vegades tenim la sensació que no sabem dir "no" (riu). Hem anat evolucionant sempre centrant-nos en les persones i les seves necessitats, per intentar arribar al màxim de casos possibles. La nostra essència consisteix a seguir el recorregut vital de la persona, intentant buscar les respostes adequades en forma de serveis per a cada persona i cada realitat.El servei d'habitatge és un dels projectes més importants de la història de Prodis. Ha permès el trasllat d'unes 40 persones en habitatges adaptats del barri de Torre-sana. Des de l'entitat defensem un format molt concret: unitats de convivència petites totalment integrades a les comunitats i barris en què hi reproduim l'habitatge familiar, en què l'usuari té intimitat sense deixar de banda l'ambient comunitari.R. Per sort, amb l'administració local sempre hem mantingut una bona relació. Fins ara, hem tingut les portes obertes com amb el govern anterior, fet que demostra el seu compromís amb Prodis i la seva tasca. Dins de les seves possibilitats, sempre hem rebut la seva col·laboració. L'administració local la tenim de costat, tant en espais, com en subvencions i contractació pública.- Encara hi ha molt camí per recórrer. Tot i això la professionalització i ocupació dels nostres usuaris ens preocupa i molt. Donar una feina digna a les persones amb discapacitat intel·lectual segueix sent un repte, i més tenint en compte l'envelliment dels nostres usuaris. Quant a l'aspecte residencial, venim condicionats per les places que ens donen des de l'administració, i de moment no cobrim ni molt menys la demanda que hi ha per permetre la independització de tot usuari que ho desitgés. Són dos aspectes en què necessitem respostes, vinguin d'on vinguin.Ens encantaria professionalitzar-los, però la realitat que tenim és que les empreses posen moltes dificultats a incorporar el col·lectiu, pel que ho fem a través del Centre Especial de Treball. Avui en dia, estem replantejant-nos l'aspecte ocupacional dels usuaris, i en aquesta línia estem oferint formació en l'àmbit de la restauració, tasques d'emmagatzematge; la nostra gent és molt bona fent aquestes feines complementàries. A més, l'obertura de La Trama dóna una sortida pròpia.- Podria créixer atenent de manera especialitzada a altres col·lectius, com a pacients de malalties mentals, en què es veu que hi ha una demanda social i un increment. També ens agradaria poder oferir un servei més especialitzat a persones autistes. Ara mateix, Prodis no dóna tota la cobertura necessària a la demanda provinent d'aquests col·lectius, malgrat comptar amb usuaris que en formin part. També volem créixer en l'àmbit d'habitatge i la formació i ocupació d'aquestes persones, així com en donar serveis de lleure i assessorament: són eixos bàsics de l'entitat en què encara no hem acabat la feina.- En general, bona. El 2019 ha estat un any de creixement i de nous reptes, en què s'han complert objectius. No podem amagar que ha estat un any intens i en què hem tingut dificultats com l'estancament de les subvencions, contra les que ens hem decidit a sortir al carrer a protestar, cosa que en el nostre àmbit sembla que no es pugui fer. Per això, un any positiu en molts aspectes però complicat en altres, pel que haurem de seguir reivindicant-nos.- Una de les millors coses d'aquest 2019, a part de la seva obertura, han estat les mostres de satisfacció de les persones que integren l'equip de La Trama , la qual es senten pròpia. En recordo un d'ells que ben emocionat em va dir "Jo lluitaré per això", i això fa que ho recordis com un dels millors moments de l'any. També ha estat un pas de gegant el trasllat de 40 dels nostres usuaris als pisos residencials de Torre-sana, dels que se n'han fet casa seva i s'hi troben immensament feliços.- Es valora molt positivament, tant per la gent que hi treballa com la resposta que n'hem obtingut a escala de ciutat i fora dels seus límits. Sabíem que la nostra gent era capaç de complir amb les exigències d'aquest projecte i constatar-ho és molt satisfactori. Se n'han complert totalment les expectatives i estem molt satisfets per la gran acollida que hem tingut al mercat i també per part del client.- Nosaltres ho valorem com una possibilitat, i més ara que tenim en tenim un feedback tan positiu. Si suposa donar una via d'ocupació digna per a les persones amb discapacitat intel·lectual, no hi podem tancar les portes. Tot el que sigui donar recorregut vital als nostres usuaris, estem obligats a donar-hi resposta. Ja t'he dit que no sabem dir que "no" (riu). És una línia que té futur i ens encantaria donar-l'hi continuïtat i ampliar. Per això, tot i que de moment no hi ha cap projecte sòlid sobre la taula, el bon precedent ens anima a seguir en aquesta direcció.- Tenim un gran projecte per davant, com és el trasllat del nostre centre ocupacional Reina de la Pau –s'acaba la concessió de la família propietària- a un gran espai cedit per l'Ajuntament, el Vapor Cortès. Per això, tot i que no serà possible deixar-ho enllestit aquest 2020, per aquest nou any ens proposem avançar en aquest trasllat (plànols, repartiment de l'espai...), a un espai molt gran i que ens donarà moltes oportunitats. També haurem de seguir amb les reivindicacions per aconseguir unes millors condicions. Un dels reptes que tenim també és donar resposta a l'envelliment dels nostres usuaris i de les seves famílies: veiem que el futur de molts de persones que vivien fins ara amb les seves famílies està a les nostres mans.- Ha estat un plaer. Bon any.

