Torra demana que no s'executi la inhabilitació fins que resolgui el Suprem

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha presentat aquest dissabte un escrit davant la Junta Electoral Provincial de Barcelona per combatre la inhabilitació exprés imposada ahir per la Junta Electoral Central (JEC). En concret, avisa l'organisme provincial que presentarà un recurs contenciós-administratiu al Tribunal Suprem i que, per tant, es prenguin mesures cautelars contra la decisió de la JEC.Torra demana que la junta provincial no faci cap actuació per executar la inhabilitació per tal de no "vulnerar" el dret a "tutel·la judicial efectiva". El president va assegurar que tenia intenció de seguir exercint les funcions del càrrec malgrat la inhabilitació com a diputat, i aquesta tarda a partir de les cinc de la tarda compareixerà al Parlament per explicar quins són els propers passos a seguir.

Recurs de Torra a la decisió de la JEC by naciodigital on Scribd

