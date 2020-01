ÀUDIO ANÀLISI Sánchez, l'equilibrista; per Joan Serra Carné

La investidura de Pedro Sánchez va quedar enfangada quan la Junta Electoral va perpretar un cop d'estat amb la inhabilitació exprés de Quim Torra i la negació de la condició d'eurodiputat a Oriol Junqueras. L'ens electoral - cal recalcar aquesta naturalesa- va ajustar les seves resolucions als desitjos de la dreta i la ultradreta, i va fer de llebre del Tribunal Suprem. El PSOE va brandar de seguida la paraula boicot, traduïda avui en el discurs al Congrés amb les travetes que diu Sánchez que li volen posar. El deep state sembla disposat a tot per impedir l'obertura d'una via de diàleg per resoldre el conflicte polític català.Sánchez ha fet d'equilibrista en l'estrena del ple d'investidura. Primer, ha calmat els consitucionalistes. Els ha dit que Espanya "no es trencarà" i que el diàleg serà "dins de la Constitució". El PSOE és un partit espanyol, ha recordat. Sabia que la jornada al Congrés seria bronca, com ha demostrat des del xiulet inicial Cayetana Álvarez de Toledo.A la vegada, Sánchez ha proposat "recomençar" la relació amb Catalunya i superar la judicialització. Ha citat el diàleg bilateral, ha fet referència a la mesa de negociació i ha insistit en els "greuges" que poden sentir els independentistes, per bé que ara mateix la negociació entre governs, amb Torra torpedinant per la Junta Electoral, s'endevina força complexa.Avui ha aparegut el Sánchez més d'esquerres. També coneixem el Sánchez que volia portar a Puigdemont a Espanya per jutjar-lo, el que pactava amb Ciutadans o el que patia insomni per un govern amb Podem.Però, el més important, el discurs de Sánchez pot satisfer Esquerra Republicana de Catalunya, encara més pressionada per falcar la seva via pragmàtica? El líder del PSOE hi ha posat més del que li havíem escoltat mai. L'anomalia del moment ho fa tot més complicat. Cert. Però ja sabem que l'estratègia d'Esquerra, orientada per Oriol Junqueras des de la presó, pensa en un recorregut sostingut.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor