El Parlament negocia un text de rebuig a la inhabilitació exprés de Torra

🎥 Llargs aplaudiments dels diputats de #JuntsxCat, els membres del @govern i el president @KRLS en suport al president @QuimTorraiPla, després de la decisió de la JEC sobre la seva inhabilitació.



El president de Catalunya l'escull el @parlamentcat, no els tribunals ‼️ pic.twitter.com/bV4ad0RCcJ — Junts per Catalunya 🎗 (@JuntsXCat) January 4, 2020

Moviments contrarrellotge al Parlament després de la inhabilitació exprés de Quim Torra com a diputat ordenada per la Junta Electoral Central (JEC). Segons diverses fonts consultades per, els grups parlamentaris negocien un text de rebuig -en format, probablement, de proposta de resolució- a la decisió de la JEC per tal de votar-lo aquesta mateixa tarda a la cambra catalana. El president compareixerà a les cinc de la tarda i la voluntat és que del ple en surti un document que rebutgi la inhabilitació. Es tracta, a banda, de sumar els suports dels comuns i del PSC.El PSOE, després de transcendir la inhabilitació de Torra com a diputat -decidida per 7 vots a 6 en la reunió de la Junta Electoral-, ja va assegurar que tenia "seriosos dubtes" que aquest organisme tingués competències per desposseir-lo de l'acta. El president, que ja ha posat en marxa la maquinària de recursos per evitar que s'executiu la inhabilitació, va anunciar ahir al vespre des de Palau que pensa seguir exercint el càrrec, i el seu equip vol reforçar-lo en el càrrec davant d'aquest nou embat de l'Estat. Fonts coneixedores de les converses, en tot cas, indiquen que el text està "verd".A les crítiques a la JEC s'hi van sumar també els comuns, inclosos els socis estatals, molt pendents de si la inhabilitació exprés pot comportar dificultats afegides a la investidura de Pedro Sánchez que s'està celebrant aquest dissabte al Congrés dels Diputats. En tot cas, però, ERC ja ha decidit refermar l'abstenció malgrat la decisió sobre Torra, de manera que Sánchez segueix tenint els vots necessaris per ser triat en segona volta.El president s'ha reunit aquest dissabte al matí amb els diputats de Junts per Catalunya (JxCat) al Parlament. A la trobada també hi ha participat Carles Puigdemont per videoconferència. La decisió de la JEC ha fet multiplicar els ja sovintejats contactes entre Palau i l'exili per plantejar el futur immediat del Govern, que en els últims dies s'ha vist sacsejat per la remor de canvis i per l'avançament electoral

