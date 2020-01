FOTOS Catorze ferits per inhalació en l'incendi d'un pis a Tortosa

Els Bombers treballant en l'incendi a Tortosa Foto: ACN

Este dissabte al matí, al voltant de les 7.30 h, s'ha produït un incendi en un habitatge al número 30 del carrer Providència que ha obligat a desallotjar els 17 veïns que hi viuen. L'incendi s'ha declarat al primer pis i ha provocat molt fum, que s'ha estès per la resta de l'immoble. Com a resultat, 14 persones han patit inhalació de fum i han sigut traslladades a l'hospital Verge de la Cinta amb pronòstic lleu per fer-ne el seguiment.Els serveis tècnics municipals, segons ha informat l’Ajuntament de Tortosa, estan avaluant l'afectació a l'immoble per determinar quan podran retornar als domicilis. S'ha descartat que el foc hagi afectat l'estructura de l'edifici. Mentrestant, si fos necessari, els veïns afectats seran reallotjats en habitatges de familiars o en serveis municipals.Dos dels atesos per inhalació de fum han estat agents Mossos d'Esquadra que han resultat afectats en el desallotjament inicial d'alguns dels veïns de l'edifici.

