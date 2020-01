FOTOS i VÍDEOS Acció sorpresa del col·lectiu de pallassos Som Riure davant la comissaria de Via Laietana

Manifestants davant la comissaria de Via Laietana Foto: ANC

Estem fins el nassos de tanta repressió.

Fora les forces d'ocupació#LlibertatPresesipresospoliticsiexiliats #somriure pic.twitter.com/e4pdBmfJtJ — Agustí Ferrer (@AgustFerrer) January 4, 2020

El Palau de la Generalitat, sense la bandera espanyola. Foto: ACN

Aquest matí, el col·lectiu de pallassos organitzat sota el nom Som Riure ha convocat una acció sorpresa, fent una crida a concentrar-se a les 11h a la plaça del Born. Passats uns minuts de les 11h, l'acció s'ha traslladat fins a la Via Laietana, on els activistes, lluint nassos vermells de pallasso, han exhibit cartells on es podia llegir el lema "N'estem fins als nassos".Els manifestants s'han concentrat davant de la comissaria de la Via Laietana, entre càntics de "Fora les forces d'ocupació" i "Aquest edifici serà una biblioteca".L'Assemblea Nacional Catalana, que a través del seu canal de Telegram va informant sobre el desenvolupament de l'acció de Som Riure, ha fet una crida a concentrar-se aquesta tarda a les portes del Parlament a les 16.30h, abans que comenci el Ple extraordinari convocat a petició del propi President Quim Torra per respondre a la seva inhabilitació. També ho ha fet l'Assemblea en Defensa de les Institucions Catalanes (ADIC).L'ANC ja va convocar ahir una concentració de suport al president a la plaça Sant Jaume, en què Torra va entregar a la presidenta de l'entitat, Elisenda Paluzie, la pancarta que l'ha dut a la inhabilitació. Membres de l'Assemblea van tornar a penjar la pancarta al balcó del Palau de la Generalitat, i també van retirar la bandera espanyola de l'edifici, provocant els crits d'eufòria entre els centenars de manifestants.En el seu discurs, Paluzie va assegurar que estaran al costat de Torra, i va afirmar que el president acabaria la legislatura.

