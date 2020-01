ERC manté l'abstenció a Sánchez després de la inhabilitació de Torra

ERC mantindrà l'abstenció i permetrà la investidura de Pedro Sánchez després de la decisió ahir de la Junta Electoral Central (JEC) d'inhabilitar el president Quim Torra i l'exvicepresident Oriol Junqueras. En aquestes últimes hores, la pressió sobre els republicans ha crescut, així com les peticions perquè canviïn el sentit del vot i bloquegin l'elecció del president espanyol. Aquest matí, l'executiva nacional del partit s'ha reunit per valorar les conseqüències de l'ordre de la JEC i, finalment, optaran per mantenir-se en l'abstenció, tal com van anunciar dijous. Després de més de dues de reunió de l'executiva nacional, el coordinador nacional d'ERC, Pere Aragonès, ha manifestat que ERC no es mourà de l'aposta per la via dialogada i, per tant, considera vigent el pacte amb el PSOE. "Persistim en l'aposta per la via política davant les clavegueres de l'Estat", ha afirmat, després d'acusar la dreta i la ultradreta de voler boicotejar la investidura de Sánchez i la negociació entre governs que vol ERC. "Si pensaven que ho deixaríem córrer, s'equivocaven", ha insistit.Aragonès, que ha reivindicat un pacte amb el PSOE que "ha costat molt de negociar", ha dit que està convençut que Torra "encapçalarà" la comitiva catalana en la mesa de negociació amb el govern espanyol a finals de gener, on ERC vol defensar un referèndum d'independència. "El president de la Generalitat de Catalunya l'escull el Parlament de Catalunya. No l'escull la Junta Electoral", ha recalcat. ERC espera que el PSC i comuns explicitin el seu suport aquest dissabte al Parlament al president Torra, en defensa de les institucions catalanes.Fonts republicanes apuntaven des d'aquest divendres, malgrat el secretisme oficial de la formació fins a la reunió de l'executiva nacional d'aquest dissabte, que calia reflexionar -per la decisió de la JEC-, però que el camí emprès era ferm, com apunten la negociació de les últimes setmanes amb el PSOE. Qui ho va verbalitzar més clarament en públic, ahir al vespre a les xarxes socials , va ser Joan Tardà, que va afirmar que la JEC no aconseguiria "rebentar" la investidura. Pere Aragonès, en canvi, va mantenir silenci i es va limitar a mostrar suport a Palau al president de la Generalitat.La reunió de l'executiva d'ERC ha començat vora tres quarts d'onze del matí. La formació va convocar una reunió extraordinària a la seu del partit després que la Junta Electoral ordenés la inhabilitació del president de la Generalitat, Quim Torra, com a diputat i d'Oriol Junqueras com a eurodiputat. A la trobada hi ha assistit el vicepresident del Govern, Pere Aragonès; el president del Parlament, Roger Torrent; la portaveu de la formació, Marta Vilalta; i tots els consellers de l'executiu que formen part d'ERC, a banda de la resta de membres de la direcció.El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha recordat que ERC ja ha pres una "decisió ferma" sobre el sentit del vot dels republicans a la investidura de Pedro Sánchez però ha defensat que l'executiva del partit analitzi les decisions de la JEC. "Crec que és positiu que un partit s'adapti i analitzi la realitat si bé és cert que nosaltres tenim una decisió ferma adoptada també pels màxims òrgans del partit", ha dit el portaveu dels republicans aquest dissabte al matí en una entrevista a RNE abans de la sessió d'investidura.

