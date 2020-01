Els 63 ajuntaments afectats per l'avaria a l'Ampolla no recuperaran l'aigua fins aquesta matinada

El Consorci d’Aigües de Tarragona estima que en el decurs de la propera matinada de diumenge es podrà restablir la totalitat del servei de subministrament d’aigua en alta als municipis consorciats, tallat aquest divendres en trencar-se la canonada del minitransvasament al seu pas per l’Ampolla . Les tasques de reparació han continuat de manera ininterrompuda durant tota aquesta nit, una vegada iniciades la matinada del passat dia 3.Aquest dissabte al matí ja s’ha substituït el tram de 12 metres de la canonada afectada i s’han finalitzat els treballs de soldadura de les diferents juntes, de diàmetre 1600mm. A hores d’ara s’han iniciat els treballs de reompliment d’aigua potable la canonada, una operació d’alta complexitat, segons el CAT, i que "s’efectuarà amb la màxima garantia possible atenent els condicionants de qualitat i característiques de la conducció".El servei es restablirà progressivament a tots els consorciats, els 63 ajuntaments i les 26 indústries de la demarcació de Tarragona, que durant aquest període no han pogut disposar d’aigua del CAT i als quals se’ls ha sol·licitat des d’un primer moment que s’abastissin a través dels seus recursos propis.Mentre no hi hagi un restabliment del servei, des del CAT es demana a la població que es dirigeixi als ajuntaments i a les empreses concessionàries per conèixer la situació particular de cada municipi.

