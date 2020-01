Adeu als tribunals i gir a l'esquerra: l'enèsima reinvenció de Sánchez

🗣 @sanchezcastejon: En la #SesiónDeInvestidura se verán tres posturas:



Una coalición por una España que avanza

Quienes no se suman al avance

Una coalición liderada por el PP, que va de la ultraderecha a la ultraizquierda antisistema. Un frente por el bloqueo#UnSíParaAvanzar pic.twitter.com/iMJqtnIDQP — PSOE (@PSOE) January 4, 2020

Sánchez carrega contra el neoliberalisme, posa límits a l'acció dels mercats i defensa el feminisme com a eix central de l'acció de govern

🏛️ 🗣️ @sanchezcastejon: Nadie va a romper España y nadie va a quebrar la Constitución.



Lo que vamos a romper es el bloqueo al #Gobierno progresista votado democráticamente por la ciudadanía.#UnSíParaAvanzar#SesiónDeInvestura pic.twitter.com/LFRlSRA9EF — PSOE (@PSOE) January 4, 2020

Sánchez proposa que el 31 d'octubre es commemorin les víctimes del franquisme i que el 8 de maig es faci el mateix amb les víctimes de l'exili

Pedro Sánchez és un líder camaleònic, sempre atent a les circumstàncies per adaptar el discurs. Només un exemple: fa dos mesos, en campanya electoral, reivindicava el control sobre la Fiscalia per culminar l'extradició de Carles Puigdemont ; aquest dissabte, en el debat d'investidura, ha volgut solemnitzar la fi de la judicialització i consagrar el diàleg com a via per resoldre el conflicte polític. Un pòsit que recorda més al Sánchez de la moció de censura que no pas al líder del PSOE que, després del fracàs posterior a la cimera de Pedralbes, va decidir distanciar-se de l'independentisme.Aquestes són les cinc claus del discurs d'un candidat que, si res canvia en les properes hores, dimarts sortirà com a president del Congrés dels Diputats."Recomençar". El verb escollit per Sánchez a l'hora de definir els seus propòsits relacionats amb el "conflicte polític" català és, en si mateix, un missatge. També suposa una esmena, en la mesura que el PSOE va avalar la judicialització impulsada pel PP com a única resposta a l'independentisme. El candidat es proposa ara una nova etapa en les relacions amb Catalunya, i ho fa en un moment en què necessita els vots -en concret, l'abstenció- d'ERC. El missatge, a banda, arriba en un moment en què la judicialització li ha causat un ensurt arran de la inhabilitació de Quim Torra.La Junta Electoral Central (JEC) va ordenar ahir desposseir el president de la Generalitat de la seva acta de diputat, afegint turbulències a una investidura que no serà precisament tranquil·la. La inhabilitació exprés, que presenta llacunes jurídiques , no mourà ERC de l'abstenció, però genera més tensió tant al Parlament com al Congrés. Sánchez ha acusat la dreta de posar "travetes" a l'arrencada de la nova legislatura, i ha insistit que els "sentiments" no es poden "imposar". La recepta? "Paciència, constància, generositat i empatia" que, sumades al diàleg, han de generar un nou escenari. Ni una paraula, això sí, de la consulta pactada amb els republicans.La remor de fons des del banc de la dreta ha estat constant en aquest punt del discurs, senyal de les traves que afrontaran Sánchez i els seus socis a l'hora de posar en marxa la mesa de diàleg amb el Govern dins del "marc constitiucional", aplaudida pel PSOE i també per Gabriel Rufián. La prioritat, sosté ara el líder del PSOE, és acabar amb el "dolor" que ha causat la judicialització. Lluny queden els temps en que Sánchez defensava modificar el delicte de rebel·lió per adaptar-lo als fets -referèndum i declaració d'independència -que es van produir a Catalunya la tardor del 2017.Sánchez ha arrencat el discurs amb una proclama: "No es trencarà Espanya ni la Constitució, sinó el bloqueig". Minuts abans, Cayetana Álvarez de Toledo, portaveu parlamentària del PP, havia demanat la lectura del pacte al qual han arribat el PSOE i ERC per l'abstenció dels republicans en la investidura. El líder socialista, davant la bel·ligerància de la dreta i el temor dels barons territorials davant les presumptes cessions cap a l'independentisme, ha volgut blindar la "igualtat entre espanyols" i ha insistit -com no podia ser d'altra manera- en el desplegament del model autonòmic.En aquest sentit, ha fixat la posada en marxa d'un nou model de finançament com a prioritat, ha recalcat la necessitat de posar en marxa la conferència de presidents -nascuda en l'etapa de José Luis Rodríguez Zapatero- i ha ressuscitat l'esperit de l'Espanya plural sota l'epígraf de "diversa". També ha recalcat que el PSOE és un "partit espanyol" format per "compatriotes", per si algú en tenia dubtes. La música, en tot cas, molt diferent de la investidura del juliol, quan les concessions van ser mínimes.El to social, obligat després del pacte exprés amb Unides Podem, també suposa un canvi no només respecte del juliol, sinó també d'anteriors etapes de Sánchez al capdavant del PSOE. El candidat a la presidència ha carregat contra la "concepció neoliberal" segons la qual "no existeix la societat", ha assegurat que no es pot deixar "en mans dels mercats" aspectes tan sensibles com l'ensenyament i la salut, i ha indicat que els diners "no sempre estan millor a la butxaca de qui té la fortuna més gran". En aquest sentit, ha ressaltat que cal destinar recursos a hospitals, comissaries i pensions. La creació de llocs de treball "dignes" ha ocupat part de la intervenció.Sánchez ha esmentat la lluita contra la crisi climàtica -amb una norma específica que s'hauria d'aprovar al Congrés- i l'agenda feminista com dues de les grans prioritats de l'executiu que formarà fent tàndem amb Pablo Iglesias, i ha indicat que s'inclourà el consentiment en el codi penal com a indispensable a l'hora de mantenir relacions sexuals. El líder del PSOE ha dibuixat un panorama en què els "drets humans" estan en joc, i per això ha anunciat noves normes per afavorir la igualtat i la protecció de les minories. També s'ha posicionat en contra de la maternitat subrogada.Només cal fer un repàs de les portades dels últims dies per entendre amb quin tipus d'enemics es trobarà el govern PSOE-Podem. Per una banda hi ha el seu tarannà progressista -serà la primera vegada que els d'Iglesias posin els peus del consell de ministres-, i per l'altra el canvi de rasant amb Catalunya. La dreta "democràtica" -PP i Ciutadans, tal i com els anomena Sánchez- i la ultradreta de Vox no donaran treva al nou executiu, que consideren situat al marge de la Constitució. Teodoro García-Egea, secretari general dels populars, li ha retret a Sánchez que hagi aparcat la penalització dels referèndums il·legals, proposta que va fer en campanya."Totes les solucions són respectables, menys la manca de solució", ha determinat el dirigent socialista, que també ha criticat la dreta "democràtica" per no fer cap mena de gest cap al PSOE. "No entenc que no moguin ni un dit", ha destacat, en referència a la presumpta liquidació de la sobirania nacional que suposa el pacte al qual s'ha arribat amb ERC per una mesa de diàleg institucional. En un moment en què Vox té 52 escons i pot anar al Tribunal Constitucional (TC) a recórrer lleis sorgides de la majoria progressista al Congrés, qualsevol pas pot convertir-se en delicat. De moment, Sánchez ja ha avisat de canvis normatius per acabar amb "discursos d'odi".Si Catalunya és la carpeta que encén més els ànims al Congrés, la de la memòria històrica no es queda enrere, especialment des de la irrupció de Vox. Sánchez ha proposat que el 31 d'octubre sigui el dia de record a la víctimes del franquisme, que el 8 de maig sigui el dia de les víctimes de l'exili, que es retiri la simbologia de la dictadura i que es faci el mateix amb les condecoracions imposades a protagonistes d'aquella època. L'expropiació del Pazo de Meirás també ha aparegut en el discurs."És el discurs d'algú sense paraula", li ha retret Iván Espinosa de los Monteros, portaveu parlamentari de Vox, el partit que més va carregar contra l'exhumació de Franco, protagonista de la campanya electoral . Una campanya en què Sánchez va exhibir un to contra l'independentisme digne de la dreta i que ara s'ha autoesmenat. Ja sigui per convenciment o per necessitat, el líder del PSOE ha tornat a reinventar-se en el seu tercer debat d'investidura -moció de censura a banda- com a protagonista.

