Sánchez proposa «recomençar» la relació amb Catalunya i deixar enrere la judicialització

Fer tabula rasa. Sortir dels tribunals per seure en una taula de negociació. Aquesta és l'oferta que ha fet el líder del PSOE, Pedro Sánchez, durant el seu discurs d'investidura per "recomençar" la relació amb Catalunya i "deixar enrere la desjudicialització del conflicte que tant de mal ha causat a la societat catalana i espanyola". Tenallat per una dreta que demonitza la coalició amb Podem i el diàleg amb ERC i en plenes turbulències per la decisió de la Junta Electoral Central d'inhabilitar el president de la Generalitat, Quim Torra, el líder del PSOE s'ha enfilat al faristol del Congrés amb un discurs adreçat a blindar els suports a la investidura."No es trencarà Espanya ni la Constitució, es trencarà el bloqueig al govern progressista", ha sentenciat mentre la bancada de socialistes i de Podem aplaudien efusivament. Tant els socialistes com també els republicans i els sobiranistes bascos i gallecs estan disposats a fer prosperar una aritmètica que interpreten que tant la dreta com els poders fàctics estan disposats a esberlar. Conscient que després de la inhabilitació de Torra i de Junqueras com a eurodiputat els socialistes necessiten tenir ben lligat el vot d'ERC, Sánchez ha proposat rebobinar en el temps fins abans que es deixessin "d'escoltar-se raons" i comencessin els "greuges".Per primera vegada, Sánchez ha fet una diagnosi sobre Catalunya que reconeix que bona part de la seva població té aquest sentiment de greuge. "No se sent reconeguda ni la seva personalitat respectada", ha afirmat mentre els diputats de Vox, del PP i de Ciutadans manifestaven públicament el rebuig a aquest discurs. També ha puntualitzat que hi ha una altra part de la població catalana que se sent "injustament tractada" per les institucions catalanes. "Els sentiments no es poden imposar per la força", ha argumentat. Tot plegat, ha dit, és fruit de "la incapacitat" i l'"abandonament" de la política que ha atribuït als governs anteriors i que ell es compromet a "corregir".Per aquest motiu, ha demanat aquest "recomençar" i obrir un diàleg emparat en el "marc legal" i en una concepció de l'Espanya diversa. Sánchez ha promès que el primer govern de coalició de la història en democràcia es fixa el repte de resoldre el conflicte amb "paciència, constància, templança i responsabilitat, generositat i empatia".L'aspirant a revalidar la presidència ha assegurat que "sí que es pot" forjar un govern progressista que és, al seu parer, el que han escollit els ciutadans. Tot plegat, malgrat les "travetes d'última hora de la dreta", a qui ha relacionat directament amb la decisió de la JEC d'inhabilitar Torra i apartar Oriol Junqueras com a eurodiputat. "No han votat bloqueig ni paràlisi", ha dit adreçant-se als partits de dretes, a qui ha retret que insisteixen en els "mals presagis" per la conformació d'un govern que busca "respectar la pluralitat"."Ens correspon als diputats traduir el resultat de les eleccions en un govern. Així ho han decidit els espanyols. Hem de traduir la seva voluntat en un executiu i no en el bloqueig", ha assenyalat el líder del PSOE, que ha insistit que el Congrés "no pot funcionar indefinidament" sense un govern. Ha estat en aquest punt que Sánchez ha tret pit de la trajectòria del seu partit, al qual ha definit com una formació amb "arrels profundes" en la societat. "El PSOE ha superat, des dels seus inicis, les més diverses situacions", ha insistit, fent referència també a la presó i a l'exili. "I ho hem fet amb ànim de superació", ha remarcat el candidat a la presidència, que ha definit el PSOE com un "partit espanyol" i "format per compatriotes", fet que ha generat comentaris a l'hemicicle."S'equivoquen els qui posen en dubte, des de la dreta, el compromís de l'esquerra amb Espanya", ha assenyalat Sánchez, que ha constatat l'existència d'un panorama polític especialment fragmentat. Davant d'això, ha demanat "assumir la realitat", malgrat l'existència de les "travetes d'última hora" que ha posat la dreta en forma de recurs a la Junta Electoral i inhabilitació de Torra. "Totes les solucions són respectables, menys la manca de solució", ha determinat el dirigent socialista, que també ha criticat la dreta "democràtica" per no fer cap mena de gest cap al PSOE. "No entenc que no moguin ni un dit", ha destacat, en referència a la presumpta liquidació de la sobirania nacional que suposa el pacte al qual s'ha arribat amb ERC per una mesa de diàleg institucional.Sánchez ha dibuixat dos blocs: l'Espanya que "bloqueja" i l'Espanya que "avança". En el primer bloc hi ha situat la ultradreta, la dreta, els qui es diuen "antisistema" -la CUP, que debuta al Congrés- i els nacionalismes "més intransigents", en referència a Junts per Catalunya (JxCat). "Es tracta de governar amb mirada progressista i reduir la tensió política i el contenciós català", ha insistit el candidat del PSOE, que ha obert l'acord amb Unides Podem a les formacions que s'hi vulguin sumar. Entre els valors que sustentaran l'executiu de coalició hi ha situat, com a prioritari, la justícia social.Sánchez ha assenyalat que no demanaran a ningú que renunciï a les seves idees, sinó al "sectarisme", a l'hora de col·laborar. "Necessitem un executiu que dialogui i que decideixi", ha remarcat, en referència a l'immobilisme d'anteriors etapes, com la liderada per Mariano Rajoy. A partir d'aquí, el candidat del PSOE ha desgranat el programa pactat amb Unides Podem, marcat per la igualtat entre dones i homes, la justícia social, la creació de llocs de treball "dignes" i la "consolidació" del creixement econòmic.També ha fet referència a una llibertat que és "incompatible" amb la llei mordassa -en l'acord amb Podem hi ha el compromís de derogar-la- i en matèria fiscal s'ha compromès públicament a prohibir qualsevol amnistia per beneficiar els que evadeixen impostos.

