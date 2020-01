EN DIRECTE Tot sobre la investidura de Sánchez

14:46 VÍDEO Iglesias dona un ram de flors a Aina Vidal al Congrés mentre els seus companys criden "sí que es pot". La diputada dels comuns, afectada d'un càncer "estès i agressiu", no s'ha volgut perdre la votació decisiva per investir Pedro Sánchez.

14:43 Els diputats del PSOE i de Podem es queden sols celebrant la investidura a l'hemicicle. Sánchez està sent felicitat, un a un, per tots els diputats del seu grup. Informa Sara González, des del Congrés.

14:40 La mare i la dona de Pedro Sánchez celebren des de la tribuna de convidats de l'hemicicle la investidura del líder del PSOE. En paral·lel, Juan Carlos Monedero crida a Iglesias des de la tribuna de convidats alçant el puny, informa Sara González des del Congrés dels Diputats.

14:33 Un cop acabada la segona votació, Pablo Iglesias, visiblement emocionat, entrega un ram de flors a Aina Vidal.

14:28 Sánchez revalida la presidència de la mà de Podem i dels sobiranistes. Informa Sara González, des del Congrés dels Diputats.

14:27 Pedro Sánchez, investit president d'Espanya després d'haver superat la segona votació amb el següent resultat:



SÍ: 167 vots



NO: 165 vots



Abstencions: 18 vots

13:58 En marxa ara la segona votació perquè Sánchez sigui investit president. En aquest cas, el líder del PSOE necessita una majoria simple (més vots a favor que en contra) per convertir-se en el president de l'executiu espanyol.

13:56 Adriana Lastra acaba el seu discurs visiblement emocionada agraint els esforços que ha fet Pedro Sánchez per formar govern. "Hi ha molta gent que ha començat a creure en la democràcia", ha dit Lastra, que posteriorment s'ha abraçat amb el líder socialista.

13:54 Adriana Lastra canvia de discurs i dóna les gràcies al portaveu de Terol Existeix per mantenir el seu vot a la investidura davant les amenaces que ha rebut, que han impedit que pugui dormir a la seva residència a Madrid.

13:53 La portaveu del PSOE també carrega contra Vox, a qui acusa de "racista" i "masclista". Lastra, a més, demana a Abascal que "deixi de dir mentides".

13:52 Lastra, a Casado. "Si vol assemblar-se a Vox, no l'acabarà eliminant; Vox acabarà amb vostès".

13:51 Lastra qualifica de "valentes" les persones que han decidit votar a favor de la investidura de Sánchez.

13:50 Adriana Lastra recorda a la dreta que "l'oposició ha d'acceptar el resultat", un comportament que fins ara no ha vist. "Aquestes formacions han llençat campanyes per impedir la primera regla de la democràcia, que diu que la majoria ha de formar govern", afegeix.

13:48 Martínez Oblanca, de PP-Foro Asturias, també confirma el seu "no" a Pedro Sánchez abans que comenci la intervenció d'Adriana Lastra, portaveu del PSOE al Congrés.

13:44 Carlos García, de Navarra Suma, defensa que Sánchez formarà govern amb els partits que "odien al rei i a Espanya". A banda, recrimina a Sánchez que el PSOE no hagi comptat amb Navarra Suma com a interlocutor.

13:42 Mireia Vehí creu "indispensable" fer un front comú contra la "ultra dreta i la ultra ultra dreta". Vehí es dirigeix directament a Abascal, a qui acusa de "no agradar-li la pluralitat" i de fer comentaris racistes de forma constant.

13:40 Comença el torn d'intervencions del grup mixt, on hi ha la CUP. Mentre Mireia Vehí puja a la tribuna, els parlamentaris de Vox tornen a l'hemicicle.

13:39 Matute es dirigeix un cop més a la dreta espanyola: "Els nostres somnis no caben a les vostres llars". "Avui no és el final de res, avui és el començament de tot", conclou el portaveu d'EH Bildu, que ha confirmat les cinc abstencions de la formació.

13:37 Matute (Bildu) demana "veritat, justícia i reparació" per a totes les víctimes. "Som aquí per defensar el nostre dret de construir una república basca", diu el portaveu independentista.

13:34 Matute comença el seu discurs carregant contra Adolfo Suárez Illana membre de la Mesa del Congrés del PP i fill de l'expresident Adolfo Suárez. En començar el parlament d'EH Bildu, Suárez ha tornat a girar l'esquena al parlamentari basc, que s'ha mostrat irònic amb el seu gest. "Hi ha qui juga a ser jutjat de La Voz", ha dit.

13:33 Torn ara per Oskar Matute, d'EH Bildu. Abans que comenci el seu discurs, els diputats de Vox abandonen l'hemicicle.

13:32 Esteban confia que el nou govern "respecti els acords". "No sé què passarà, però crec que és l'única sortida", conclou el portaveu del PNB.

13:29 Esteban recorda a la dreta que si avui es vota la candidatura de Sánchez és perquè el rei d'Espanya ho ha volgut així. "El rei hauria pogut proposar Casado o Abascal, però ha proposat el traïdor Sánchez", diu el portaveu basc.

13:27 Aitor Esteban, del PNB, lamenta el comportament d'alguns dels diputats en la primera sessió d'investidura i recorda que les formacions de dreta van fer "un flac favor al rei i a la seva neutralitat".

13:26 Arrimadas torna a implorar que algun diputat del PSOE "se salti la disciplina de vot" i impedeixi la investidura de Sánchez. A banda, la dirigent de Ciutadans assegura que Sánchez vol "trinxeres" i "extrems" i aposta per una "alternativa de centre".

13:22 Parla ara Inés Arrimadas, qui recorda que el PSOE no volia firmar un acord amb Podem abans de les eleccions. "A més, ha regalat una consulta a ERC", afegeix la dirigent de Ciutadans.

13:19 Bassa finalitza el seu discurs defensant l'abstenció perquè ERC "vol donar-li una oportunitat al diàleg" malgrat el seu escepticisme.

13:18 "M'importa un rave la governabilitat d'Espanya", diu Bassa. Malgrat tot, diu que ERC creu "en la pau i en diàleg" i "no en la violència" que ha exhibit el govern d'Espanya durant els últims anys.

13:12 Torn ara d'ERC, que tindrà a Montse Bassa com a portaveu. La diputada comença el seu discurs tenint un record per la seva germana Dolors Bassa, a qui "li han robat la llibertat". Bassa també recorda a Sánchez que té el poder de "canviar les lleis". "Si els presos polítics estan a la presó, és perquè vosaltres volen que hi siguin", ha dit Bassa al PSOE.

13:07 Iglesias etziba a la dreta que són la «pitjor amenaça» per a la pervivència de la monarquia. El líder d'Unides Podem, que ha tingut un missatge d'agraïment a Aina Vidal, pronostica que el govern de coalició serà a la diana per qui l'integra: "No ens atacaran pel que farem, ens atacaran pel que som". Ho explica Joan Serra Carné.









13:09 José María Mazón Ramos, del Partit Regionalista de Cantabria, acusa a Sánchez de "carregar-se l'estat de les autonomies".

13:00 Parla ara Ana Oramas, de Coalició Canària, qui recorda que votarà "no" a la investidura de Pedro Sánchez, contradient el que demanaven les bases del seu partit. Alhora, però, demana disculpes als seus companys.

12:51 Íñigo Errejón comença la seva intervenció felicitant a Sánchez i Iglesias per arribar a un acord per governar Espanya. El líder de Més País acaba el seu discurs saludant efusivament a Pablo Iglesias.

12:48 Borràs a Sánchez: "Quanta justícia seran capaços d'assumir?". "Nosaltres seguirem persistint", afegeix la portaveu de JXCat.

12:48 Borràs assenyala que Sánchez es troba en la "paradoxa" de necessitar vots dels independentistes per ser investit president. "Ha canviat d'opinió una dotzena de vegades", diu Borràs.

12:55 Abascal: «La companyia asseguradora de la investidura s'anomena ETA». El líder de Vox lamenta que "el rebel Torra" segueixi exercint de president i critica l'acreditació de Junqueras a Brussel·les: "El Parlament Europeu torna a humiliar-nos". Per Roger Tugas.

12:55 VÍDEO Ovació tancada a Aina Vidal al Congrés. La diputada dels comuns, afectada d'un càncer "estès i agressiu", no s'ha volgut perdre la votació decisiva per investir Pedro Sánchez.

12:52 Casado acusa Sánchez de posar Espanya en mans de «terroristes i colpistes». El líder del PP assegura que el líder del PSOE ja ha "desertat" de les seves obligacions constitucionals i defineix el futur govern com a "ultra". Per Oriol March.

12:51 Sánchez emplaça la dreta a assumir que hi haurà una coalició progressista. El candidat a la presidència reclama superar el "bloqueig" i justifica l'acord amb ERC per impulsar una etapa de "diàleg dins de la Constitució". Informa Sara González des del Congrés.

12:44 finalitza la intervenció de Pablo Iglesias i pren la paraula Laura Borràs, portaveu de JXCat al Congrés dels Diputats.

12:40 Pablo Iglesias es qui parla ara, que comença el discurs agraint l'assistència a la sessió d'Aina Vidal, diputada d'Unides Podem, que ahir va anunciar que patia càncer.

12:37 Abascal diu que Sánchez serà investit amb el "beneplàcit d'ETA" i titlla de "cop d'estat" els pactes del PSOE amb les formacions nacionalistes. El seu discurs acaba amb un "visca el rei" i "visca Espanya".

12:33 Abascal canvia de tema i recorda ara que "el rebel Torra encara no ha estat condemnat". El líder de Vox acusa a Sánchez d'"utilitzar les institucions" per ser president.

12:29 Torn ara de Santiago Abascal, que comença el discurs recordant la importància d'establir una llei de "violència intrafamiliar". "No tots els culpables son homes blancs i espanyols", afegeix.

12:26 Casado també parafraseja a Azaña per contestar a Sánchez. "Tal com va dir el política, jo no tolero que ataquin a Espanya", diu. A banda, el dirigent del PP assenyala que el PSOE "no pot governar per mitja Espanya".

12:25 Pablo Casado manté el to amb Sánchez, a qui qualifica "d'home de palla del nacionalisme". "Vostè no és un home d'estat", defensa el parlamentari del PP.

12:23 Pablo Casado: "Ultra és qui atempta contra la llibertat, i això forma part dels seus aliats. Ultra és vostè".