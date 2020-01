AL MINUT Segona jornada de la investidura de Sánchez

10:52 Acabada la intervenció de Navarra Suma, arriba el torn de PP-Foro Asturias. El seu portaveu, Isidoro Martínez Oblanca, diu que els acords entre el PSOE amb ERC i EH Bildu "violen l'article 1 de la Constitució".

10:48 El portaveu de Navarra Suma defensa que "no hi ha res més negre a la història d'Espanya que Bildu". A banda, argumenta que "el preu de la investidura de Sánchez és Espanya".

10:47 VÍDEOS Bronca de la dreta al Congrés durant la intervenció de Bildu: "Assassins!".

10:45 ÚLTIMA HORA Manuel Castells serà el ministre d'Universitats a proposta dels comuns. Ho explica Joan Serra Carné.

10:45 Després de la CUP, és el torn de Navarra Suma. El seu portaveu, Sergio Sayas critica a Sánchez per haver arribat a un acord amb EH Bildu. "El feixisme són els assassinats d'ETA", assenyala.

10:31 "Si ser antisistema vol dir estar en contra d'aquest creixement caníbal, doncs sí, som antisistema i ens sentim molt orgullosos", diu Vehí, al final del seu discurs al Congrés dels Diputats.

10:27 Mireia Vehí fa al·lusió a les crítiques del PP i Cs sobre la figura del rei. "El 3 d'octubre, el monarca va fer un discurs autoritari", defensa. A banda, assegura que l'extrema dreta espanyola vol "anclar" tota la dreta del país. Batet crida novament a l'ordre.

10:24 Durant la intervenció d'EH Bildu, el fill de l'expresident Suárez i membre de la mesa del Congrés del PP, Adolfo Suárez Illana, s'ha posat d'esquenes durant la intervenció d'EH Bildu.

10:18 Mireia Vehí carrega contra Sánchez. "Ahir no va assegurar que posarà fi a la violència contra l'independentisme", ha dit. "Catalunya viu sota la doctrina del shock, i el que no es vol resoldre a les urnes, es resol amb la violència", ha afegit.

10:14 Torn ara del grup mixt, que arrenca amb la intervenció de Mireia Vehí, portaveu de la CUP al Congrés. Vehí parla d'"excepcionalitat" a l'estat espanyol, recordant la situació dels presos polítics i exiliats, la vulneració dels drets de les dones o el fracàs de la lluita contra el canvi climàtic.

10:14 Edmundo Bal, portaveu de Ciutadans, segueix en la mateixa línia que Casado. "Bildu ha titllat de feixista al cap de l'estat espanyol i Sánchez no l'ha defensat", ha dit.

10:12 Ciutadans ha intervingut després de PP per exigir que les paraules de la diputada de Bildu fossin eliminades del diari de sessions.

10:08 Bronca al Congrés dels Diputats. Pablo Casado intervé al ple, malgrat que la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, li ha recordat que no tenia el torn de paraula. Casado ha carregat contra el discurs de Mertxe Aizpurua, de Bildu. Casado ha qualificat com la intervenció més "vomitiva que mai s'ha escoltat" al Congrés el missatge d'Aizpurua. "És infame el que hem viscut", ha afegit Casado. Batet s'ha hagut de multiplicar per demanar ordre a la cambra mentre a l'hemicicle s'escoltaven crist de "llibertat, llibertat".

10:01 Bronca al Congrés. Pablo Casado, que no tenia torn de paraula, crítica la intervenció d'EH Bildu. "És el més infame que hem viscut mai", ha assegurat. També ha recordat que Sánchez "no ha defensat ni el rei d'Espanya ni les víctimes del terrorisme".

09:58 Acabada la intervenció d'Aizpurua, torna a parlar Pedro Sánchez, que critica les paraules d'EH Bildu. "Vosaltres no defenseu un canvi d'autonomisme, vosaltres defenseu la independència", apunta el dirigent socialista.

09:57 Torna a prendre la paraula Mertxe Aizpurua, portaveu d'EH Bildu al Congrés. La dirigent retreu a Sánchez la falta de "dret a decidir" que proposa el govern espanyol i la Constitució Espanyola. Durant la seva intervenció, Meritxell Batet, presidenta del Congrés dels Diputats, ha demanat ordre a la cambra després de les interrupcions de la dreta.

09:43 Sánchez defensa la Constitució Espanyola com a element fonamental per "assentar" la democràcia espanyola i finalitza la seva intervenció assegurant que posarà en marxa una sèrie de mesures de "cohesió i justícia social" al País Basc.

09:36 Pren ara la paraula Pedro Sánchez per respondre a la intervenció de Bildu. El líder dels socialistes inicia la seva intervenció defensant que Espanya "està en crisi" perquè pertany a un model europeu que "necessita un canvi".

09:23 Mertxe Aizpurua, portaveu d'EH Bildu, assegura que Sánchez ha de "tancar el pas a la dreta espanyola". "Esperem que siguin conscients de la feina històrica que us espera", ha afegit. La dirigent basca també recorda a Sánchez que ell és "l'última oportunitat" que té Espanya per resoldre democràticament la qüestió catalana, basca i gallega. La seva intervenció acaba amb una esbroncada per parts dels diputats de Vox amb crits de "fora, fora". Els dirigents de la formació ultradreta també han cridat "visca el rei" i "visca Espanya".

09:16 La primera intervenció de la sessió és per EH Bildu. La formació basca, que ja va anunciar que facilitaria la investidura de Sánchez amb una abstenció. La seva portaveu al Congrés, Mertxe Aizpurua, ha assenyalat que el partit basc "no serà un obstacle" si els canvis que proposa el PSOE "van més enllà dels discursos".

09:14 Rufián assegura que la lògica és que a la mesa de negociació s'hi asseguin dirigents del mateix rang.

09:13 Gabriel Rufián, a RAC1: "Potser cal que l'esquerra espanyola torni a decebre per fer un salt més important".

09:03 Bon dia! Ja està en marxa la la segona jornada del debat d'investidura de Pedro Sánchez. Avui, el president del govern espanyol en funcions se sotmetrà a la primera votació.

22:29 El debat i les votacions al Parlament acaben cinc hores i mitja després de la compareixença de Torra, que ha rebut el suport de la cambra després de la inhabilitació exprés de la JEC. Ara es dirigirà cap a TV3 per ser entrevistat al FAQS.

22:30 Torra rep l'aval del Parlament i prova de condicionar la negociació amb l'Estat. JxCat, ERC i la CUP aproven una proposta de resolució que referma l'aposta per l'autodeterminació en plena investidura de Sánchez al Congrés. Informen des del Parlament Oriol March i Roger Tugas.





21:54 Roldán esprem tots els minuts de la seva intervenció i aprofita per carregar contra el PSC de Miquel Iceta per "blanquejar" l'independentisme i el paper de Torra. Es pregunta en veu alta si en les negociacions entre els socialistes i ERC s'ha tractat la posada en marxa d'un govern tripartit a Catalunya després de les properes eleccions. La líder de Ciutadans al Parlament insisteix que és el TSJC qui va condemnar Torra i no la Junta Electoral.

21:47 DIRECTE #MeridianaResisteix. Avui dissabte continua el tall diari en protesta per la sentència del Suprem i que ja porta 83 nitshttps://t.co/mOrkHZrJgC pic.twitter.com/pF2mGDebiX — NacióDigital (@naciodigital) January 4, 2020

21:41 Lorena Roldán, de Ciutadans, sosté que Torra ja no és president. "Ho repetirem tantes vegades com calgui. No ens facin passar més vegades per aquest calvari", destaca Roldán, visiblement crispada i crítica amb l'actitud dels diputats independentistes. "No sé si viuen en una paranoia constant, però no sé què els passa", apunta la dirigent de Ciutadans, que nega l'existència d'una causa general contra l'independentisme.

21:35 La presidenta del Congrés, Meritxell Batet, dona per conclosa la sessió d'aquest dissabte a la cambra baixa. El ple es reprendrà demà a les 9.00 hores.

21:31 Esteban insiteix que el PNB intentarà que "funcioni" l'acord amb el govern de coalició entre PSOE i Unides Podem.

21:29 Sánchez admet a Esteban que s'ha d'"abandonar la via judicial", com havia demanat el dirigent basc.

21:24 Sánchez recorda a Esteban que ERC ha dit que estan disposats a "transcendir la dinàmica de blocs" i sosté davant el PNB que el seu govern té voluntat de diàleg i acord, com el que han segellat amb els nacionalistes bascos.

21:21 Esteban conclou la seva primera intervenció amb un prec d'"audàcia" al candidat a la investidura. I ara respon Sánchez, que primer felicita el líder del PNB per la seva "magnífica intervenció".

21:23 Susanna Segovia, portaveu parlamentària de Catalunya en Comú Podem, referma que Torra és diputat i president, hagi dit el que hagi dit la Junta Electoral Central. "No cal ni una proposta de resolució per fer-ho evident. Nosaltres el reconeixem com a president, encara que no el votéssim i que no ens agradi", apunta.

21:18 El líder del PNB recorda que la seva formació només ha votat "sí" en dues ocasions. Sabem que aquest és un "compromís que no acaba amb la legislatura". "L'Estat no es pot permetre un any sense govern", afirma Esteban.

21:15 Eva Granados, portaveu parlamentària del PSC, assegura que Torra no té el suport de l'independentisme encara que s'estigui promovent una votació per avalar-lo com a president. Defensa el diàleg entre l'Estat i la Generalitat perquè intentar-ho és una "obligació", però adverteix que hi ha una "entesa tàcita" entre els del "com pitjor, millor".

21:12 EN DIRECTE Esteban (PNB) garanteix a Sánchez "col·laboració lleial i sincera"https://t.co/Mf4thleBDa pic.twitter.com/JdanF70ONH — NacióDigital (@naciodigital) January 4, 2020

21:07 Esteban, cap de files del PNB, demana l'abandonament de la judicialització dels conflictes: "Els tribunals no poden continuar sent l'excusa per no fer política". I fa referència a la Junta Electoral Central, que ha ordenat la inhabilitació de Quim Torra: "Amb la seva intervenció, fan política".

21:05 El dirigent del PNB admet que vol ser "optimista" amb govern d'Espanya liderat per Sánchez: "Respectarà l'acció del nou govern les competències autonòmiques?".

21:02 Esteban recorda que l'únic acord possible era el que s'ha conformat: "És una aliança complicada, no ho nego".

21:02 Gemma Geis, portaveu parlamentària de JxCat, assegura que no és un dia "per posar-se de perfil". "Avui ens plantem per protegir la màxima institució del país, la presidència de la Generalitat. Ho faríem fos qui fos el president", destaca Geis. "Els qui defensen la radicalitat democràtica més enllà de l'independentisme no es poden posar de perfil", insisteix. Es dirigeix directament a Miquel Iceta, i li retreu que la JEC no té competències per cessar Torra. "JxCat no pot votar cap dels punts que proposa en aquesta resolució el PSC", remarca.

20:59 Esteban lamenta les "desqualificacions" al candidat a la presidència pels acords als qual ha arribat. Tant el PNB com ERC han assolit pactes rellevants que els han mogut al "sí" i a l'abstenció, respectivament.

20:55 Esteban admet que les noves eleccions han aportat unes condicions "difícils de gestionar" al Congrés, per la fragmentació parlamentària. "Ens hem de felicitar tots, perquè no hi ha pitjor situació que la paràlisi d'un país", apunta el dirigent del PNB.

20:53 Última intervenció d'un grup parlamentari en la sessió d'aquest dissabte al Congrés. Puja a la tribuna Aitor Esteban, cap de files del PNB, que ja ha pactat amb el PSOE per facilitar la investidura de Pedro Sánchez.

20:50 Sánchez formula l'última resposta a Arrimadas: "Recapaciti sobre què vol fer Ciutadans al Congrés. Deixi de ser un apèndix de la dreta i la ultradreta".

20:51 Marta Vilalta, portaveu d'ERC, exigeix la fi de la repressió i el reconeixement de l'autodeterminació, i reclama un acord nacional per articular "grans consensos". "Ens posem a disposició per ser-hi", destaca Vilalta, que tot i l'abstenció dels republicans a Pedro Sánchez ha posat en dubte que l'arribada d'un govern progressista sigui la solució definitiva al conflicte polític. "No n'hi ha prou amb el PSOE i els comuns", apunta. "Som escèptics, però val la pena aprofitar totes les oportunitats", sosté.

20:44 Última intervenció d'Arrimadas al Congrés en el duel dialèctic amb Sánchez: "Segur que vostès continuarà donant lliçons de socis quan pacta amb ERC?".

20:41 Penúltim torn de rèplica de Sánchez a Arrimadas: "A vostè no li preocupa tant el què com el qui. I el qui és el PSOE. Li han posat al PSOE un cordó sanitari".

20:40 EN DIRECTE Sánchez, a Arrimadas: "El seu triomf a Catalunya va ser el més estèril que es recorda"https://t.co/Mf4thleBDa pic.twitter.com/s7O3KNEWkI — NacióDigital (@naciodigital) January 4, 2020