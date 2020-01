AL MINUT La investidura de Sánchez i el ple extraordinari del Parlament

19:49 Rufián avisa el PSOE: «Si no hi ha mesa, no hi ha legislatura»; ho detalla des del Congrés Sara González. El líder d'ERC dona la benvinguda als socialistes al "diàleg" i reivindica la força dels republicans per haver arrossegat Sánchez cap a la via política.

19:46 Arrimadas fustiga Sánchez per haver desestimat una altra via per ser investit i aferrar-se als "nacionalistes". "Ara passaran per caixa", afirma la líder de Ciutadans.

19:43 Comença ara la intervenció d'Inés Arrimadas, cap de files de Ciutadans. La dirigent de la formació taronja retreu a Sánchez que "canvia molt d'opinió" i carrega contra l'acord del PSOE amb ERC que recull la celebració d'una consulta a Catalunya.

19:42 Rufián tanca la rèplica amb Sánchez: "Benvinguts una altra vegada al diàleg".

19:40 Sánchez completa la rèplica a Rufián des del seu escó. "Podem aconseguir un canvi de percepcions", diu el candidat del PSOE sobre la mesa de negociació pactada amb ERC.

19:38 Rufián: "'L'Espanya ens roba' és mentida i no serveix absolutament de res". El dirigent d'ERC afirma que ell se sent robat per "Rato, Bárcenas, Pujol i Millet".

19:37 Rufián: "Estic d'acord que s'han de trencar blocs".

19:36 Rufián: "Ho repetirem 155 vegades. L'única violència, inequívocament constatada i mai condemnada, és la de l'1 d'octubre".

19:34 Rufián: "No hi ha cap idea, ni a la vida ni a la política, ni tan sols la unitat d'Espanya ni la independència de Catalunya, que valgui la pena fer-la per vies violentes. No ens representa cap via violenta".

19:33 Torn de rèplica per Gabriel Rufián. Agraeixo el to de Sánchez: "La música que arriba des del PSOE sona bé i és diferent".

19:31 Sánchez diu que sobre l'agenda territorial, ERC i el PSOE parteixen de posicions "molt diferents" i també de "diagnòstics" divergents. "El repte, però, val la pena", exposa el candidat del PSOE. "La nostra voluntat és honesta", afegeix Sánchez, que apunta la possibilitat que la solució no arribi en aquesta legislatura.

19:29 Sánchez recorda la sentència del Suprem i parla de la "contestació social" a Catalunya, que diu que va derivar en una "crisi d'ordre públic". I afirma que ERC va ser "valenta", perquè va ser la primera formació que va rebutjar la "violència".

19:29 Sánchez lamenta que en aquesta legislatura no comptarà amb una oposició "lleial", com sí diu que va practicar el PSOE quan governava el PP de Mariano Rajoy.

19:27 Sánchez, a Rufián: "Tot el que està passant a Catalunya ho sento com un fracàs polític". Tanmateix, recorda al dirigent d'ERC que la responsabilitat no és només dels partits espanyols sinó també de les formacions independentistes.

19:24 Sánchez admet que ERC i PSOE parteixen de "diagnòstics" diferents del conflicte.

19:23 Sánchez comparteix amb Rufián que la seva "obligació" és fer política. "Jo sempre he parlat del conflicte polític", ha apuntat el líder del PSOE, i ha recordat a ERC que això és compatible amb dir que a Catalunya hi ha una "crisi de convivència".

19:21 Pedro Sánchez començar la resposta a Rufián amb un agraïment a Adriana Lastra, José Luis Ábalos i Salvador Illa, negociadors del PSOE en el diàleg amb ERC.

19:18 Rufián defensa l'estratègia d'ERC: "No estarem pitjor que d'on venim, amenaçats per una dreta silvestre i, a vegades, abandonats per un progressisme acovardit".

19:20 EN DIRECTE El president de la Generalitat, Quim Torra, surt a fora expressament per saludar les desenes de persones que hi ha a les portes del Parlament manifestant-se per donar-li suport.https://t.co/Mf4thleBDa pic.twitter.com/A5BVGjyvbf — NacióDigital (@naciodigital) January 4, 2020

19:16 Rufián diu que hi ha "molta gent" que estarà pendent de "què passa" amb la derogació de la reforma laboral o la llei mordassa. "Allà serem", avisa Rufián, per marcar el perfil social d'ERC.

19:14 Rufián parla de la consulta pactada amb el PSOE i es pregunta com ho farà ERC per aconseguir que els socialistes compleixin: "Si no hi ha mesa, no hi ha legislatura".

19:13 Rufián: "Fa 89 anys que defensem l'autodeterminació de Catalunya. No enganyem a ningú".

19:11 Rufián defensa l'acord per encetar una mesa de diàleg: "Això no serà, passi el que passi, la victòria o el fracàs d'un partit; això serà, passi el que passi, la victòria o el fracàs d'un país".

19:09 Rufián: "Ni es pot implementar una República amb el 50% de la població en contra ni es pot imposar una autonomia amb el 50% en contra". El líder d'ERC diu que ERC va prometre que asseuria el govern d'Espanya en una mesa de diàleg i que ho ha aconseguit.

19:07 Rufián: "Estem obligats a dialogar, estem obligats a fer política".

19:05 Rufián comença a defensar l'acord amb Sánchez: "Som polítics. La política és movible. Tenim l'obligació d'interpretar la realitat en cada moment". "Prefereixo males hemeroteques que deixar de ser útils. Així que benvinguts al diàleg", afirma el cap de files d'ERC, dirigent-se als diputats del PSOE.

19:03 Rufián recorda a Sánchez que "no hi ha cap president socialista" que hagi arribat a Moncloa fent política contra Catalunya.

19:01 Rufián es dirigeix a Pedro Sánchez i recorda declaracions bel·ligerants del candidat del PSOE en relació a Catalunya i l'independentisme. "Cada cop que un progressista ha callat davant dels insults de la dreta, un dret s'ha perdut", afirma el dirigent d'ERC.

19:00 Rufián recorda que ERC mai afavorirà, per activa o per passiva, un govern de la dreta o de l'extrema dreta.

18:59 Rufián, a PP, Ciutadans i Vox: "No tombaran 89 anys d'història inequívocament antifeixista".

18:56 El cap de files d'ERC avisa que "lluitaran i defensaran" els "drets polítics" del president Quim Torra i d'Oriol Junqueras.

18:55 Rufián qualifica de "cop d'estat de llibre" la decisió de la Junta Electoral Central (JEC) d'inhabilitar Quim Torra i negar la condició d'eurodiputat d'Oriol Junqueras.

18:54 Rufián comença la seva intervenció amb un missatge al PP. Avisa la formació de Pablo Casado que el pacte d'ERC amb el PSOE no és secret, el pot llegir a la pàgina web dels republicans. "L'únic pacte secret és el seu amb la Junta Electoral", ha etzibat el cap de files d'ERC al Congrés.

18:48 Comença la intervenció de Gabriel Rufián. Els vots del 13 diputats republicans seran essencials per investir Sánchez el 7 de gener, després que l'executiva nacional d'ERC hagi acordat aquest matí mantenir el seu acord amb el PSOE.

18:38 Torra declina respondre als altres dirigents i el ple se suspèn perquè la mesa es retiri a estudiar les peticions de reconsideració de Cs i PP, que s'oposen a que es puguin votar propostes de resolució.

18:34 Batet (JxCat) recorda que el PSOE va donar suport al 155 que ara reclama Vox, així com ha presentat també querelles, i ha reclamat al PSC "fets i no paraules" i que anunciï que els socialistes europeus no votaran el suplicatori per retirar l'acta d'eurodiputat a Puigdemont i Comín.

18:32 Batet (JxCat) reclama "unitat de país" ja que "això no va de Quim Torra, sinó del molt honorable president de la Generalitat Quim Torra". "Això va de democràcia", assevera, i recorda Jordi Turull quan deia que "això no és un estat de dret, sinó un estat que tira pel dret".

18:31 Borràs replica a Sánchez que si respecta la sentència de Luxemburg com és que Junqueras no pot exercir com a eurodiputat.

18:27 Albert Batet (JxCat) assevera que "aquest estat sembla una república bananera" i avisa: "Ens defensarem i anirem a totes!".

18:24 Vilalta (ERC) defensa l'entesa amb Sánchez i aposta per "fer compatible la confrontació democràtica amb el diàleg i negociació per resoldre democràticament el conflicte" i demana a Torra: "Volem que sigui vostè que lideri la delegació catalana. Som al mateix equip, anem a jugar la partida de la democràcia. Anem-hi i guanyem!".

18:22 Vilalta (ERC) reclama "blindar la presidència de Torra i blindar el diàleg i la negociació política per resoldre el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat". "No avalarem cap cop d'estat de la dreta" per inhabilitar Torra o per torpedinar la nova etapa a l'Estat, subratlla.

18:20 Vilalta (ERC) subratlla també que la JEC "no és ningú per decidir sobre Junqueras o sobre el president de la Generalitat" i denuncia que Espanya "és incapaç de ser un estat plenament democràtic".

18:18 Marta Vilalta (ERC) critica la "causa general contra l'independentisme" i demana no obrir "ni una sola fissura en la solidaritat antirrepressiva".

18:20 Borràs lamenta que Sánchez aposti pel diàleg i alhora s'inhabiliti Torra, que és qui ha de ser l'interlocutor com a president de la Generalitat.

18:17 Fernández (PP) recrimina el PSC i al PSOE les crítiques a la JEC i "el mal que estan fent a la democràcia per aconseguir una investidura".

18:15 Alejandro Fernández (PP) retreu a l'independentisme que només confiï en la justícia quan li dona la raó i que, quan no ho fa, la titlli de "fatxa".

18:14 Riera (CUP) acaba la intervenció demanant que es ratifiqui Torra i s'iniciï una estratègia conjunta a les institucions i al carrer per implementar l'autodeterminació.

18:10 Riera (CUP): "Al règim del 78, abans de dialogar amb ell, cal derrotar-lo políticament.

18:08 Riera (CUP) lamenta que ERC i comuns falquin el PSOE amb promeses de "falsos diàlegs i falses consultes".