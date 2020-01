VÍDEO Despengen i tornen a penjar la bandera espanyola de la façana de Palau

la bandera espanyola ja no hi és pic.twitter.com/oPrXhCnpJu — Iolanda Batallé (@iolandabatalle) January 3, 2020

La bandera espanyola ha estat despenjada de la façana del Palau de la Generalitat. L'ensenya ha desaparegut aquest divendres, després que la Junta Electoral Central hagi decidit ordenar la inhabilitació del president Quim Torra, justament per una intervenció a la façana del palau: per no haver despenjat una pancarta de solidaritat amb els presos polítics en període electoral.La retirada de la bandera espanyola, però, ha estat efímera: només 13 minuts després ja tornava a onejar a dalt de tot de la façana del Palau.De la mateixa manera, la pancarta al·lusiva als presos també ha tornat a la façana de Palau. El president Torra l'ha lliurat a la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, a la plaça de Sant Jaume, davant el Palau de la Generalitat. Es tracta de la pancarta, on es llegeix el lema «Llibertat presos polítics i exiliats».A través d'un missatge a Twitter, l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha assegurat que han estat ells els que han despenjat la bandera espanyola i els que han tornat a penjar la pancarta que va suposar la inhabilitació de Torra al Palau de la Generalitat.

