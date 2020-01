Torra, inhabilitat per la via ràpida: cinc claus jurídiques d'una decisió insòlita

Inhabilitació per la via ràpida. La Junta Electoral Central (JEC) s'ha anticipat al Tribunal Suprem i ha ordenat retirar l'acta de diputat a Quim Torra emparant-se en la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que condemna el president per un delicte de desobediència. La decisió, insòlita, s'ha pres després d'una intensa deliberació en una reunió de més de cinc hores, i per un resultat estret: set dels 13 membres de la JEC han votat a favor de cessar Torra, mentre que sis han emès un vot particular contra l'ordre de l'ens electoral. El posicionament obre un escenari polític incert tot just poques hores abans que comenci el debat d'investidura de Pedro Sánchez. Repassem les claus jurídiques de la decisió de la Junta Electoral contra Torra:La JEC ha estimat el recurs del PP i, de manera parcial, els de Ciutadans i Vox. L'ens electoral sosté que es pot parlar d'"inelegibilitat sobrevinguda" en el cas de Torra segons el que diu l'article 6.2 de la llei de règim electoral general (LOREG). Aquest article que no pot ser elegible una persona condemnada a penes d'inhabilitació per un delicte contra l'administració pública. Fent una interpretació àmplia d'aquest article, es pot incloure el delicte de desobediència pel qual ha estat condemnat Torra a un any i mig d'inhabilitació. D'aquesta manera, deixa sense efecte la credencial de diputat del Parlament, una decisió que tindrà efecte quan es notifiqui l'acord íntegrament.Amb la seva decisió, la JEC resol el xoc legal entre la LOREG i l'Estatut, dues lleis orgàniques aprovades pel Congrés però que diuen coses contradictòries. D'una banda, l'article 6.2 de la LOREG estableix que no pot ser elegible com a diputat una persona condemnada a penes d'inhabilitació, encara que la sentència no sigui ferma, per delictes de rebel·lió, terrorisme, contra l'administració pública o contra les institucions de l'Estat. D'altra banda, l'article 67.7 de l'Estatut diu que el president només pot ser cessat en cas de condemna penal ferma que comporti la inhabilitació per a càrrecs públics.Amb l'ordre de la JEC, aquest xoc queda resolt en favor de la llei electoral espanyola, que permet, segons l'ens electoral, cessar el president de la Generalitat malgrat que no hi ha sentència ferma i el Suprem encara no s'ha posicionat sobre el recurs que ha presentat la defensa de Torra. Fonts del Govern sostenen, de tota manera, la tesi contrària i neguen rotundament que la Junta Electoral pugui inhabilitar Torra com a president esgrimint l'Estatut i la llei de la presidència.Juristes i experts apuntaven aquests últims dies que la JEC s'hauria haver desentès de la qüestió, que ja ha estat recorreguda al Suprem i haurà de decidir en les pròximes setmanes o mesos si ratifica la sentència del TSJC o la tomba. L'ens electoral -un tribunal administratiu- hi ha volgut dir la seva i s'ha anticipat al Tribunal Suprem per inhabilitar Torra per la via ràpida. Ara, es poden demanar mesures cautelars a la sala administrativa de l'alt tribunal, que ha de resoldre de manera ràpida, i la pilota es trasllada al Parlament, que haurà de votar si retira l'acta de diputat al president.Gonzalo Boye, advocat del president, ha dit hores abans que transcendís l'ordre de la JEC que una possible inhabilitació suposaria una vulneració de drets perquè s'estaria privant Torra del dret a tenir un recurs efectiu a la sentència del TSJC. És a dir, es vulneraria el dret a la doble instància judicial, perquè Torra hauria estat jutjat pel TSJC i inhabilitat per la JEC abans que el Tribunal Suprem s'hagi pronunciat sobre el seu recurs.La decisió de la JEC és, també, una decisió sens precedents. Mai abans cap tribunal electoral -no pas un tribunal penal- havia inhabilitat un president. De fet, aquests últims dies existien dubtes entre els juristes sobre si la JEC té efectivament competència per ordenar la inhabilitació d'un president. Fins ara només s'havia inhabilitat un càrrec electe en casos de corrupció i en l'àmbit local. Finalment, l'ens electoral ha ordenat retirar la credencial de diputat a Torra però ha quedat clarament dividit. La Junta Electoral està format per 13 membres -vuit magistrats del Suprem i cinc catedràtics-, sis dels quals han emès un vot particular contra la decisió, argumentant que la JEC no té competència per prendre una decisió d'aquestes característiques.Amb l'ordre d'inhabilitar Torra la JEC contradiu la Junta Electoral de Barcelona (JEB), que fa uns dies va rebutjar cessar el president per la via ràpida En aquesta decisió hi va haver un vot particular signat per un dels membres de la JEB, Pablo Nuevo López, contra el veredicte de la JEC. Argumentava que hi havia precedents en la doctrina de la JEC per poder aplicar l'article 6.2 en el cas de Torra. El seu posicionament, minoritari a la JEB, s'ha convertit en majoritari a la Junta Electoral Central, de tarannà conservador i pròxima al PP.

