El PP i Cs treuen pit per la inhabilitació de Torra

Els líders de PP i Cs han estat dels primers a reaccionar a la decisió de la Junta Electoral Central d'ordenar la inhabilitació del president Quim Torra . I ho han fet atribuint-se la pròpia decisió, amb l'argument que van presentar els recursos davant aquest tribunal administratiu.Així, el president popular, Pablo Casado, ha afirmat a les xarxes que "el PP aconsegueix que Torra perdi el seu escó". Casado també ha afirmat que Torra "ha de cessar immediatament com a president de la Generalitat". I ha posat pressió davant Pedro Sánchez afegint-hi que, si no ho fes -Torra ja va avisar que no acataria la decisió- "Sánchez ha d'obligar-lo en compliment de les seves obligacions constitucionals".En la mateixa línia s'ha pronunciat la líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, que ha qualificat la decisió de la Junta Electoral de "gran notícia", i que també ha recordat que el seu partit hi va interposar recurs. També com Casado, Arrimadas no s'ha oblidat de llançar un dard a Sánchez, acusant-lo de "pactar amb separatistes que se salten les lleis", passant per alt el fet que amb qui ha pactat el líder socialista ha estat amb ERC.

