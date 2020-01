Torra: «Continuaré exercint les funcions del meu càrrec»

La decisió de la Junta Electoral Central (JEC) d'inhabilitar de forma immediata el president de la Generalitat, Quim Torra, i de negar la condició d'eurodiputat a Oriol Junqueras ha provocat una allau de reaccions del sobiranisme civil i polític. Torra ha comparegut a la sala Torres Garcia de Palau després d'una reunió extraordinària del Govern, convocada amb caràcter d'urgència.El president, que al matí ja havia avisat que només el pot inhabilitar el Parlament de Catalunya, ha dit que continuarà exercint les funcions del seu càrrec: "Soc diputat del Parlament i president de Catalunya". Per això ha demanat a Roger Torrent, president del Parlament, un ple extraordinari per rebre la confiança de la cambra.Acompanyat per tot el Govern, a qui ha agraït personalment el seu suport, i de bona part de la cúpula dirigent de JxCat, Torra ha insistit que és "l'hora de reforçar les institicions". "Tan sols el Parlament pot decidir qui és el president i qui deixa de ser-ho", ha afirmat. Per això compareixerà aquest dissabte -a les 17.00 hores- a la cambra catalana per dirigir-se als diputats i rebre el suport de les forces independentistes. Fonts de JxCat han detallat aque estudien una proposta de resolució, en solitari o consensuada amb ERC i la CUP, per reforçar la legitimitat del president.El president, que ha tingut paraules d'agraïment per a Carles Puigdemont, ha qualificat de "cop d'estat contra les institucions catalanes" la decisió de la JEC. "Fan un 155 sense ni tan sols passar pel Senat. Volen treure i posar presidents sense tenir en compte la democràcia", ha afirmat en la declaració institucional. El president ha anunciat que presentarà "tots els recursos possibles" contra la resolució de l'ens electoral.Torra també ha volgut referir-se a la posició de la JEC sobre Junqueras i ha exigit que el líder d'ERC sigui alliberat. Ara bé, en un missatge que impacta en l'estratègia pragmàtica d'ERC, ha recordat que, al seu entendre, "no hi ha solució per a Espanya si es continua la línia de repressió". I ha insistit que la resolució d'aquest divendres és un "atac" a la ciutadania catalana.Per mostrar la convicció en els actes que l'han portat a la inhabilitació, Torra ha sortit a la plaça de Sant Jaume després de la reunió de Govern. Ha volgut entregar als centenras de manifestants concentrats la pancarta per la qual va ser inhabilitat, un gest amb càrrega simbòlica. Aquest vespre de 3 de gener, al balcó del Palau de la Generalitat hi ha penjada una pancarta amb l'enunciat "Llibertat d'expressió".Abans de la reunió de Govern i de la compareixença davant la premsa, el president havia rebut el suport públic del vicepresident del Govern, Pere Aragonès, que considera una "decisió aberrant" la resolució de la JEC. En la mateixa línia s'han expressat consellers, diputats i dirigents de les forces sobiranistes , així com l'ANC i Òmnium.La resolució de l'ens electoral, un òrgan administratiu que fins ara no havia habilitat un president autonòmic, arriba l'endemà del pacte entre ERC i PSOE per a la investidura de Pedro Sánchez. El document del pacte feia una referència explícita a resoldre el conflicte per vies democràtiques i a superar la judicialització. La decisió de la JEC, que també afecta Junqueras, torpedina aquesta voluntat 24 hores després de fer-se públic el text d'entesa entre republicans i socialistes, i arriba la tarda abans que comenci el ple d'investidura de Sánchez. La sessió d'aquest dissabte al Congrés és ara mateix una nebulosa.

Declaració institucional del president Generalitat by naciodigital on Scribd

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor