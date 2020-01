L’acord de la JEC sobre la inhabilitació de Quim Torra arriba a la premsa internacional

⚡DERNIERE MINUTE - #Espagne : Le comité électoral espagnol empêche le président #catalan Quim Torra de rester en fonction. #QuimTorra pic.twitter.com/taLTX1qF0z — FranceNews24 (@FranceNews24) January 3, 2020

Les primeres reaccions a la premsa internacional després que la Junta Electoral Central (JEC) ordenés la inhabilitació de Quim Torra no s'han fet esperar. Els més matiners han estat els mitjans de parla francesa.Un d'ells ha estat el diari belga Le Soir, que emprat el següent titular: " La Junta Electoral Central destitueix el president independentista català ". El mitjà també ha recordat que Quim Torra va ser condemnat fa unes setmanes per negar-se a treure "emblemes separatistes" de la façana del Palau de la Generalitat durant la campanya electoral celebrada a l'abril.FranceNews24 també s'ha fet ressò de la notícia a través de Twitter amb el següent missatge: "La Junta Electoral Central impedeix que el president català Quim Torra continuï en el càrrec".Un altre dels que s'ha sumat a la llista ha estat el diari Le Monde, un dels més influents a França. La notícia sobre la inhabilitació de Torra ocupa una posició destacada a la edició web, en un espai on es pot llegir " Espanya, nova etapa després d'haver-se conegut la possible inhabilitació del president de Catalunya ".El canal francès Euronews, per la seva banda, ha utilitzat una fórmula pràcticament calcada a Le Soir. La cadena obre la seva web en castellà amb la notícia, on es llegeix " La Junta Electoral Central inhabilita el president de la Generalitat Quim Torra ".Més contundent s'ha mostrat el Die Welt alemany, que titlla a la JEC d'" ordenar la destitució dels presidents regionals catalanes ".

