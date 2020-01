EN DIRECTE La Junta Electoral ordena inhabilitar Torra: totes les reaccions a la decisió

20:49 La reunió del Govern s'ha allargat poc menys de 30 minuts; informa

20:47 EN DIRECTE Elisenda Paluzie (@epaluzie), a la plaça de Sant Jaume: "La inhabilitació és una atac intolerable a la sobirania del Parlament i la voluntat del poble de Catalunya" https://t.co/jKRy2DK4y2 — NacióDigital (@naciodigital) January 3, 2020

20:39 TV3 enceta una cobertura informativa especial a les reaccions de les decisions de la Junta Electoral Central. La televisió catalana ha estat molt criticada a les xarxes per no reaccionar abans. Tot i això, comença ara i a les 21h, amb el TN

20:39 De Prat de la Riba a Torra, la presidència perseguida. La majoria de màxims dirigents polítics de Catalunya en el darrer segle han estat víctimes de la repressió i processaments per part dels poders de l'Espanya autoritària; per Pep Martí

20:32 El president de la Generalitat, Quim Torra, sortirà a la plaça de Sant Jaume després de la reunió de Govern per entregar als manifestants concentrats la pancarta per la qual ha estat inhabilitat per la Junta Electoral Central (JEC). Després, farà una declaració institucional davant la premsa, ja a dins el Palau de la Generalitat

20:28 Torra, inhabilitat per la via ràpida: cinc claus jurídiques d'una decisió insòlita; ho explica Bernat Surroca

20:21 El president Puigdemont carrega contra el líder de Más País, Íñigo Errejón, que ha criticat la JEC per ordenar la inhabilitació de Torra: "S'ho permeten perquè quan van començar a fer aquestes barbaritats, a molts de vosaltres us agafa lluny"

Potser és que s'ho permeten perquè quan van començar a fer aquestes barbaritats, a molts de vosaltres us agafava lluny. https://t.co/lerjj0xqHu — Carles Puigdemont (@KRLS) January 3, 2020

20:21 El PSC es manté en silenci després de la decisió de la JEC d'inhabilitar Torra i impedir que Junqueras sigui eurodiputat. Tots els altres partits s'han pronunciat i el PSOE ho valorarà més tard

20:19 Gerardo Pisarello, un dels membres de la Mesa del Congrés, assegura que la JEC "juga a l'impeachment extralimitant-se de manera escandalosa en les seves funcions"

20:16 EN DIRECTE Aquesta és la situació a la plaça de Sant Jaume ara mateix. Tots els membres del @govern són a Palau, convocats de manera extraordinària per @QuimTorraiPla; ho explica @jserracarne https://t.co/jKRy2DK4y2 pic.twitter.com/UcJHG1LEVm — NacióDigital (@naciodigital) January 3, 2020

20:11 El portaveu de Ciutadans al Parlament, Carlos Carrizosa, assegura que Ciutadans és el responsable de que "Torra deixi de ser president". El PP ha assegurat que és gràcies a ells que inhabilitin a Torra i Junqueras no sigui eurodiputat

20:02 En marxa la reunió de Govern extraordinària després de la decisió de la JEC d'ordenar la inhabilitació de Quim Torra; informa Joan Serra Carné des del Palau de la Generalitat

20:00 ERC convoca per demà al matí la seva Executiva Nacional de manera extraordinària per analitzar la decisió de la JEC, coordinar la resposta i valorar-ne les conseqüències en el calendari polític immediat

19:59 Casado torna a celebrar una decisió de la JEC, en aquest cas per inhabilitar a Junqueras com a eurodiputat. El líder del PP ha fet la piulada només un minut després que es notifiqués la decisió de la Junta Electoral amb Junqueras

19:57 "Miserables!". Nova reacció del president Puigdemont, aquest cop a la decisió de la JEC sobre la situació d'eurodiputat de Junqueras. Ho cataloga de "cop d'estat", tant contra Torra com contra Junqueras

Miserables! Després de perpetrar un cop d'estat inhabilitant el president @QuimTorraiPla, ara s'atreveixen a vulnerar els drets de l'Oriol @junqueras i de desafiar la Unió Europa. El TJUE va ser clar: Oriol Junqueras és eurodiputat i ha de ser alliberat. Prou! — Carles Puigdemont (@KRLS) January 3, 2020

19:53 L'exconseller empresonat, Josep Rull, clar i contundent: "Són una colla d'energúmens. Diem prou a aquesta gent"

Són una colla d’energúmens.



Diem prou a aquesta gent. Un prou clar, rotund, estrident. Prou!



Amb tu, president @QuimTorraiPla. — Josep Rull i Andreu 🎗 (@joseprull) January 3, 2020

19:49 EDITORIAL «El president inhabilitat, la nació humiliada»



NacióDigital davant la decisió de la Junta Electoral Central d'apartar el president Quim Torra del seu càrrec

19:43 EN DIRECTE Els @CDRCatOficial comencen a moure's arreu de Catalunya, després de la decisió de la JEC d'inhabilitar @QuimTorraiPla. Ara mateix, projecció d'aquesta imatge a Vichttps://t.co/jKRy2DK4y2 pic.twitter.com/3g0JoPbDrX — NacióDigital (@naciodigital) January 3, 2020

19:41 Els CDR convoquen a manifestar-se a diversos municipis de Catalunya i a sumar-se a la manifestació de Barcelona, a les 20h a la Plaça de Sant Jaume. "Desobeir és l'únic camí!", asseguren

19:38 Junts per Catalunya carrega contra la JEC i cataloga "d'aberració jurídica i un nou atac a la democràcia" la inhabilitació del president Torra. "El president l'escull el Parlament, no els tribunals", carreguen

19:33 L'exvicepresident Oriol Junqueras, empresonat a Lledoners, mostra tot el seu suport a Torra i afirma que "cal preservar sempre les institucions catalanes". Diversos dels presos ja s'han pronunciat al costat del president de la Generalitat

19:33 El conseller a l'exili, Toni Comín, recorda que "el president de la Generalitat el posa i el treu el poble de Catalunya"

19:25 Les primeres reaccions a la premsa internacional després que la Junta Electoral Central (JEC) ordenés la inhabilitació de Quim Torra no s'han fet esperar. Els més matiners han estat els mitjans de parla francesa. Ho explica Albert Cadanet.

19:24 I ara, desobeir amb Torra o eleccions? Tots els detalls del nou escenari



Com afecta el Govern? Com afecta la mesa del Parlament? Com afecta la investidura de Sánchez? Com afecta JxCat? Com afecta el carrer? Totes les respostes, per Oriol March

19:22 La diputada de la CUP al Congrés, Mireia Vehí, assegura que "sense ruptura amb el règim no hi ha via possible". La formació anticapitalista manté el "no" a Sánchez en el debat d'investidura que comença demà

19:21 La líder de JxCat al Congrés dels Diputats, Laura Borràs, carrega contra l'Estat i assegura que "Espanya és una repressió consolidada". Diversos membres del partit han aprofitat per recordar que demà votaran "no" a la investidura de Sánchez

19:16 El líder de Bildu, Arnaldo Otegi, mostra tot el seu suport al president Quim Torra i carrega contra el règim del 78 espanyol

19:14 El president de la Generalitat a l'exili, Carles Puigdemont, carrega contra l'estat espanyol per cessar els dos últims presidents de la Generalitat. "És com el 155, però sense passar pel Senat"

Acaben d'inhabilitar el president @QuimTorraiPla. Indignant, vergonyós. Els dos darrers presidents de Catalunya han estat cessats per Espanya, no pel Parlament. S'han acostumat a decidir qui ha de ser president i qui no. Prou. És com el 155, però sense passar pel Senat. — Carles Puigdemont (@KRLS) January 3, 2020

19:09 L'exconseller a l'exili, Lluis Puig, ironitza amb els cessaments dels últims presidents de la Generalitat, Carles Puigdemont i Quim Torra: "El proper l'escolliran des de l'estat espanyol?"

19:08 El conseller d'Interior, Miquel Buch, mostra tot el seu suport al president Torra i cita una frase de l'exconseller empresonat, Jordi Turull

19:05 Noves reaccions a la inhabilitació de Torra. Gabriel Rufian és contundent: "això sí que és un cop d'estat". El Govern de la Generalitat es reuneix d'urgència a les 20h

Esto sí que es un golpe de estado. De los de siempre y para lo de siempre.https://t.co/VW0ULmJ3ho — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) January 3, 2020

19:05 El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, assegura que "plantaran cara" davant la decisió de la Junta Electoral d'inhabilitar Torra. Recorda, a més, el debat d'investidura espanyol que comença demà i el "no" de Junts per Catalunya

19:03 La consellera de Justícia, Ester Capella, assegura que la inhabilitació del president Torra és "un atac flagrant contra la Generalitat i la voluntat de la ciutadania". Sentencia que la JEC no és competent per a aquesta acció

19:01 ERC mostra el seu suport al president Torra arran de l'ordre per inhabilitar-lo de la JEC i assegura que estan "al seu costat"

18:58 Arrimadas i Cs es pronuncien de la mateixa manera que el PP: consideren que la decisió de la Junta Electoral d'ordenar inhabilitar Torra és gràcies a ells Casado ha assegurat que el recurs prové del PP. Tots dos partits carreguen contra Sánchez

Gran noticia: la Junta Electoral estima nuestro recurso y ordena cesar a Torra. Mientras Sánchez pacta con los separatistas que se saltan las leyes, Ciudadanos utiliza todos los recursos para hacerlas cumplir. Seguimos trabajando por nuestra democracia 💪🏻🇪🇸https://t.co/RhuSHLXAkC — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) January 3, 2020

18:56 Altres presos es pronuncien. Jordi Turull es mostra encara més contundent i diu que la Junta Electoral actua com a "Junta Militar". Mostra el seu suport al president Torra i assegura que "no hi ha prous pastanagues per a tants cops de pal"

18:54 El líder de Más País, Íñigo Errejón, considera que la JEC "s'extralimita en les seves funcions" i ho considera com una "absoluta barbaritat que acabarà com totes les anteriors". Desenes de reaccions arriben després que la JEC decideixi inhabilitar Torra

18:52 Casado treu pit de la decisió de la Junta Electoral Central, assegurant que "ho aconsegueix el PP". Demana el cessament immediat de Torra i, en cas de no fer-ho, demana a Sánchez que actuï El PP consigue que Torra pierda su escaño de diputado después de que la Junta Electoral Central haya aceptado nuestro recurso. Debe cesar inmediatamente como presidente de la Generalitat y, si no lo hace, Sánchez debe obligarle en cumplimiento de sus obligaciones constitucionales — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) January 3, 2020

18:50 David Bonvehí, president del PDECat, mostra "total suport" al president Torra, considerant "un atac directe al sistema democràtic" la decisió de la JEC

18:46 La Crida Nacional demana "defensar la sobirana catalana davant l'agressió i repressió continuades per part de l'estat espanyol". Criden a la manifestació convocada per l'ANC aquesta tarda a les 20h a Barcelona

18:44 "L’Estat vol manipular la voluntat de les urnes per inhabilitar el 131è president de la Generalitat", ha declarat Jordi Cuixart des de la presó de Lledoners

18:42 Jordi Cuixart lamenta la inhabilitació del president Quim Torra i qualifica la decisió de la JEC de “venjativa”, recordant que no s'ha aplicat mai abans a un president en exercici

18:41 L'exconseller Forn, és dels primers presos polítics que es pronuncia arran de la decisió de la JEC d'ordenar la inhabilitació de Torra. "És una decisió intolerable, injusta i abusiva" carrega Forn La Junta Electoral Central decideix inhabilitar el President de Catalunya, el MHP @QuimTorraiPla, en una decisió intolerable, injusta i abusiva. Tots els poders i instàncies de l’Estat espanyol al servei de la política de revenja i escarment. Fins quan?

Tot el suport, President! — Joaquim Forn (@quimforn) January 3, 2020

18:38 Carles Riera, líder de la CUP al Parlament, carrega contra la JEC i obre la porta a desobeir la decisió de l'ens electoral. "Cap tribunal pot decidir qui ocupa la Presidència de la Generalitat", assegura

18:36 Òminium Cultural considera la inhabilitació de Torra com una "venjança dels poders de l’Estat" que utilitzen la llei com a "arma política per a la repressió"

18:34 La diputada del PP al Congrés per Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, assegura que la decisió d'ordenar la inhabilitació de Torra és gràcies al Partit Popular.

18:33 Xavier Domènech, exlíder dels comuns, és contundent i determina que la JEC "no és ningú per prendre aquesta decisió".

La JEC no es nadie para tomar esta decisión y menos sabiendo que la condena no es firme. Las ansias de intervenir en el proceso político y en el legislativo son de juzgado de guardia, serán en todo caso de justicia europea https://t.co/SESWy1yJ2A — Xavier Domènech (@XavierDomenechs) January 3, 2020