​Compromís aplaudeix la «valentia» de l'acord entre ERC i el PSOE

El diputat de Compromís al Congrés, Joan Baldoví, ha celebrat aquest divendres la "valentia" de l'acord d'investidura subscrit per ERC i el PSOE , i ha dit no témer que cap dels dos partits hagin de traspassar les "línies vermelles".Així ho ha assenyalat després de signar el pacte amb el PSOE pel qual Compromís votarà sí a la investidura de Pedro Sánchez. Sobre l'acord, l'ha definit com a "un bon document", que va "més enllà" de què van subscriure en el seu moment els socialistes amb Unides Podem, i que demostra que el seu partit també és "clau" ara en la governabilitat de país.En aquest document, que consta de nou punts, s'inclouen reivindicacions històriques no ja de Compromís sinó del conjunt de Parlament valencià, entre les quals ha destacat un nou sistema de finançament que s'ha de presentar en vuit mesos.Baldoví ha dit que a la seva formació estan "contents" i "orgullosos" d'aquest acord i ha garantit que seran socis "lleials" a Sánchez, però també ha advertit que estaran "vigilant" que es compleixi el contingut del mateix.Sobre l'acord entre el PSOE i ERC, el diputat valencià ha celebrat que els dos partits hagin estat "valents" signant un pacte que, al seu parer, respon al que "estava demandant la societat espanyola: que arribem a acords" enfront d'aquells que "són com el gos de l'hortolà, que ni mengen ni deixen menjar", ha dit en al·lusió als partits de dreta."Crec que calia pensar molt més enllà [...] perquè amb tribunals i sense diàleg els problemes no només no s'arreglen sinó que s'agreugen", ha manifestat Baldoví, qui s'ha mostrat convençut que tant el PSOE com ERC són conscients d'on estan les "línies vermelles" que no han de traspassar.La veu de Compromís al Congrés ha defensat que el que espera la gent és que els polítics "passin pàgina" i comencin a parlar de "tot", i no només de Catalunya. "El món no acaba ni comença a Catalunya sinó que hi ha vida més enllà", ha emfatitzat, per afegir que ja és hora de demostrar a la dreta que "es pot governar amb el mateix pacte que a la Comunitat Valenciana".En concret, l'acord d'investidura entre el PSOE i Compromís, a més d'un nou sistema de finançament autonòmic, contempla el compromís del govern espanyol d'assumir "de forma gradual" l'aportació del 50% per al finançament de sistema de dependència, una solució al deute del Consorci València 2007 mitjançant una disposició addicional als pressupostos, així com el compliment amb la clàusula d'inversions territorialitzades de l'estatut d'autonomia.Així mateix, el document recull l'impuls d'infraestructures prioritàries com la xarxa de rodalies o l'ampliació del port de València, mesures en defensa de l'agricultura valenciana o inversions a l'AP-7 després de la seva liberalització, entre d'altres assumptes.

