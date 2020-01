Torra avança que parlarà amb Sánchez al marge de la mesa de governs pactada per ERC i el PSOE

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha deixat clar aquest divendres que buscarà el diàleg amb el president espanyol, Pedro Sánchez, al marge de la mesa de governs que han pactat ERC i el PSOE per assegurar la investidura de Sánchez . Torra ha raonat que el pacte entre tots dos partits és legítim, però que aquest no vincula les institucions."És un acord semblant però amb diferències pel que fa al document de Pedralbes. Necessita garanties", ha assenyalat Torra després de visitar l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya juntament amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró.En aquest sentit, Torra ha explicat que, un cop sigui investit Sánchez i es formi el nou govern espanyol, hi buscarà: "un diàleg en condicions, amb garanties i que tracti les qüestions que la ciutadania de Catalunya ens ha encarregat tractar, és a dir, els tres punts coneguts d'exercici del dret a l'autodeterminació , amnistia, fi de la repressió i llibertat dels presos polítics i exiliats".Sobre les garanties que creu que no té el pacte entre ERC i el PSOE, ha dit que s'hauria d'explicar la profunditat de l'acord, i s'ha preguntat si es podrà parlar de l'exercici del dret a l'autodeterminació i plantejar un referèndum. "O serà com va dir el senyor Iceta : els direm que no i passarem a les postres?", ha advertit Torra.El president també ha retret que fa un any el seu govern ja estava negociant amb el Govern espanyol, i que, aleshores, "el PSOE es va aixecar perquè volíem garanties, i una garantia era un relator, cosa que en el pacte entre ERC i el PSOE no apareix".

