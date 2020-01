Un grup espanyolista irromp en una protesta independentista a Tarragona

Com cada dijous, a les 19h, hem tornat a tallar l'avinguda Roma.

Avui, un grup de vivaspañas ens hi esperava.

No defallim. Denunciem la injustícia!

Afegiu-vos-hi!#Tarragona #CDRenXarxa pic.twitter.com/tL6YWOimJh — CDR Part Alta Tarragona (@CdR_PA_TGN) January 2, 2020

Com cada dijous, els Comitès de Defensa de la República de Tarragona han tallat a les set de la tarda l'avinguda Roma a tocar de la plaça Imperial Tàrraco per protestar contra l'empresonament dels líders independentistes i demanar el retorn dels exiliats. Aquest dijous, però, en plenes festes nadalenques i amb el centre de la ciutat ple de gom a gom, els manifestants han rebut la visita d'un grup espanyolista.Com ja és habitual, els membres dels CDR han fet talls intermitents al pas de vianants del Parc de la Ciutat sense causar aldarulls més enllà de llargues cues. Passades les set del vespre, una vintena de persones amb banderes espanyoles s'han presentat al tall i han cridat diverses consignes unionistes. Els independentistes han seguit la seva protesta mentre l'altre grup corejava "Puigdemont a presó" o "A por ellos". En tot moment hi ha hagut presència policial entre els dos grups.Segons han informat fonts del CDR de la ciutat al NacióTarragona, els Mossos d'Esquadra van identificar sis manifestants independentistes i no consten identificacions de l'altre grup. Des dels Comitès expliquen que un cop van finalitzar la protesta es van organitzar per marxar de manera conjunta i evitar, així, "provocacions o agressivitat".Ara, les entitats independentistes tenen previst seguir amb els talls habituals a la via Roma de Tarragona cada dijous a les set de la tarda, tal com porten fent desenes de setmanes.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor