La Junta Electoral contradiu la justícia europea i nega que Junqueras pugui ser eurodiputat

Otro recurso del PP a la Junta Electoral Central consigue que Junqueras no sea eurodiputado, y por tanto siga en la cárcel sin viajar a Bruselas, como pretendía el informe del Gobierno de Sánchez. A cada cesión a los separatistas responderemos con la firmeza del Estado de Derecho — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) January 3, 2020

Oriol Junqueras no pot ser eurodiputat. Aquesta és la decisió de la Junta Electoral Central, que contradiu la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) i nega la condició d'europarlamentari al líder d'ERC. L'anunci del veredicte de l'ens electoral ha estat sorprenent, perquè ha estat el líder del PP, Pablo Casado, qui l'ha comunicat abans que la pròpia JEC.El tribunal electoral aplica, com en el cas de la inhabilitació de Quim Torra, l'article 6.2 de la llei del règim electoral (LOREG) que diu en el seu apartat a) que no poden ser elegibles aquelles persones condemnades per sentència ferma a una pena de presó. Junqueras està condemnat a tretze anys de presó per un delicte de sedició i malversació.D'aquesta manera, la JEC s'anticipa al Suprem, que ha de decidir en els pròxims dies com aplica la sentència del TJUE un cop totes les parts -Fiscalia, Advocacia de l'Estat i defensa- s'han posicionat al respecte. Diversos juristes apuntaven aquests últims dies que la Junta Electoral hauria hagut de remetre la qüestió al Suprem i no pas anticipar-se, però finalment l'ens ha optat per tirar pel dret sense esperar el posicionament de l'alt tribunal.De la mateixa manera, el tribunal electoral -un tribual administratiu jeràrquicament inferior al Suprem- també pren la decisió després que la justícia belga hagi suspès les euroordres de Pablo Llarena contra Carles Puigdemont i Toni Comín, considerant que tenen immunitat i fins que no es tramiti el suplicatori no poden ser jutjats ni extradits.

