TVE cancel·la el programa de Carlos Fuentes, que ressuscitarà el «Catalunya Opina»

Carlos Fuentes tornarà a emetre Catalunya Opina gràcies a Nicola Pedrazzoli, l'empresari que posseeix la llicència de TDT que fins ara ocupava El Punt Avui . La notícia arriba just després que TVE hagi cancel·lat Ara i Aquí, el programa que el periodista i capellà ha conduït durant els dos últims anys i mig A través d'un missatge a Facebook, Fuentes ha assegurat que el passat 31 de desembre, a dos dies de reincorporar-se a TVE, va rebre una trucada on se li va fer saber que es cancel·lava el seu programa. Malgrat tot, Fuentes no ha donat detalls dels motius que han impulsat la decisió de la cadena pública espanyola.A banda, el periodista ha explicat que mantenia contactes amb Pedrazzoli des del passat 16 d'agost, moment en què l'empresari va proposar-li recuperar el Catalunya Opina, un programa que es va emetre des de Televisió de Badalona fins a l'any 2015."Durant els últims mesos hem mantingut diferents reunions preparant aquesta tornada, condicionada a la continuïtat a TVE", ha especificat Fuentes a Facebook. "Un cop finalitzada la meva etapa com a presentador del programa Ara i Aquí, la maquinària s'accelera perquè Catalunya Opina torni amb més força", ha afegit. Finalment, el periodista apunta que "en breu" aportarà més informació sobre data d'estrena i suport d'emissió.

