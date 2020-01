L'Advocacia de l'Estat demana a Llarena que suspengui les euroordres contra Puigdemont i Comín

L'Advocacia de l'Estat ha demanat al jutge instructor de la causa contra el procés, Pablo Llarena, que suspengui les euroordres contra Carles Puigdmeont i Toni Comín, i demani "amb la major brevetat possible" el suplicatori al Parlament Europeu perquè els aixequi la immunitat.Així ho ha fet públic aquest divendres en un informe que ha enviat al Tribunal Suprem, després que Llarena demanés a les parts que es pronunciessin sobre la sentència del TJUE del passat 19 de desembre. El posicionament de l'Advocacia és contrari al de la Fiscalia, que va demanar al jutge mantenir les ordres nacionals i internacionals de detenció mentre es demanava el suplicatori.La petició de l'Advocacia de l'Estat arriba l'endemà que un jutge belga decidís suspendre l'ordre de detenció contra Puigdemont i Comín. El jutge va actuar d'ofici considerant que, després de la sentència del TJUE que confirma la immunitat d'Oriol Junqueras, l'expresident i l'exconseller gaudeixen de la mateixa prerrogativa parlamentària. Tots dos van poder recollir la credencial d'eurodiputats el passat dia 20, també després de la sentència del TJUE sobre Junqueras.Tot apunta que el suplicatori serà el proper pas de la justícia espanyola. Aquest mecanisme pot durar mesos i suposaria traslladar la qüestió catalana al cor d'Europa, al Parlament Europeu, després d'anys en què Espanya ha intentat vetar aquest debat a Brussel·les.Com funciona el suplicatori? Segons l'article 9 del reglament intern de l'Eurocambra, que regula els procediments relatius a la immunitat, l'autoritat competent d'un estat membre, és a dir el Tribunal Suprem, pot sol·licitar al president del Parlament Europeu, el socialista italià David Sassoli, un suplicatori per suspendre la immunitat d'un eurodiputat. Sassoli ho ha de comunicar al ple i traslladar la qüestió a la comissió competent, en aquest cas la comissió d'Assumptes Jurídics.El termini per resoldre no està establert. S'ha de fer "amb la major brevetat possible", però depén de la complexitat del cas. La defensa de Puigdemont compta que durarà mesos. Aquesta comissió, després d'analitzar el cas "sense demora però tenint en compta la seva complexitat relativa", haurà d'emetre una recomanació que finalment serà votada pel ple.Si finalment el ple acorda concedir el suplicatori i aixecar la immunitat, el president de la cambra ho hauria de comunicar als diputats afectats i a l'autoritat competent, que hauria d'informar el Parlament Europeu de tots els canvis, nous fets o resolucions que faci en relació al procediment.Acceptar el suplicatori no implica perdre l'acta d'eurodiputat, perquè suspendre la immunitat no pressuposa culpabilitat, únicament voldria dir que l'Eurocambra permet que dos dels seus diputats siguin jutjats al país que els reclama. Aleshores, el Suprem hauria d'activar de nou les euroordres per poder extradir els líders independentistes.

