El govern de Hong Kong censura un sindicat públic per criticar l'actuació policial en les protestes

El govern de Hong Kong ha censurat aquest divendres un dels sindicats del servei públic per les seves crítiques a la policia i a l'últim operatiu contra les persones que es van manifestar dimecres, en considerar que s'havia violat el dret de reunió i manifestació en suspendre les marxes el dia de Cap d'Any.

"Si algun funcionari públic ha violat el Codi Civil, el Govern ho abordarà de manera seriosa d'acord amb els mecanismes establerts", han defensat les autoritats de Hong Kong. "Els funcionaris han de defensar el principi de neutralitat política, cosa que significa que han de servir el cap de l'executiu i el govern amb total lleialtat sense importar quines siguin les seves creences polítiques", han subratllat.

L'executiu ha criticat el sindicat per les seves "crítiques sense escrúpols", perquè ha oblidat condemnar els manifestants que "van violar la pau pública". El dia de Cap d'Any, unes 400 persones van ser detingudes per la policia acusades de concentració il·legal i de portar armes. Segons el Centre Civil per als Drets Humans, el govern de Hong Kong va demostrar "la seva falta de voluntat per escoltar les veus de les masses, i va violar el dret de reunió dels ciutadans".

D'acord amb els organitzadors, la mobilització estava transcorrent de manera pacífica fins que la Policia va decidir dissoldre-la, cosa que va produir el descontentament dels manifestants i va generar enfrontaments amb els antiavalots, que van utilitzar gasos pebre i lacrimògens.

Les manifestacions contra el govern de Hong Kong van començar fa més de sis mesos per la decisió d'impulsar una llei que hauria permès l'extradició de sospitosos a la Xina continental però després van derivar en un moviment més ampli a favor de la democràcia i contra el domini de Pequín.

