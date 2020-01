Torra insisteix que només pot ser inhabilitat pel Parlament de Catalunya

Poques hores abans que la Junta Electoral Central (JEC) es pronunciï sobre la seva inhabilitació, el president de la Generalitat, Quim Torra, ha dit aquest divendres al matí que espera que no es produeixi tot i que ha insistit en el fet que qui nomena i cessa els presidents de la Generalitat és el Parlament de Catalunya."Sigui quina sigui la decisió de la JEC, ha de ser el Parlament en una votació plenària qui decideixi si li retira o li dóna la confiança a un president", ha afegit. Per Torra, la qüestió mai hauria d'haver arribat a la JEC o al TSJC perquè d'aquesta manera es posa en dubte la sobirania del Parlament que, arribat el cas, és l'únic que pot inhabilitar un diputat.Per altra banda, l'advocat de Quim Torra, Gonzalo Boye, ha advertit que la JEC podria provocar una "explosió descontrolada del sistema democràtic" si decideix inhabilitar el president. "Que un òrgan administratiu pugui destituir el president de la Generalitat és molt greu, és una trampa al sistema democràtic i s'estaria carregant tota l'estructura de funcionament", ha dit a RAC1.Per Boye, la JEC "no té aquestes competències" i ha alertat que s'està arribant a "extrems preocupants". Pel que fa a Carles Puigdemont i Toni Comín, Boye sosté que tenen "bones cartes" per guanyar un suplicatori al Parlament europeu en cas que la justícia espanyola el demani, i ha advertit que, si ho fan, podria ser un "gol en pròpia porta".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor