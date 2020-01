Els EUA reivindiquen la mort del general iranià Soleimani «per protegir el personal nord-americà»

Els Estats Units han reivindicat aquest divendres la mort del general iranià Qasem Soleimani, alt comandant dels Guardians de la Revolució de l'Iran, en un atac a l'aeroport de Bagdad "per protegir el personal nord-americà a l'estranger".El Pentàgon, que ha especificat que ha estat el president dels Estats Units, Donald Trump, qui ha dirigit l'atac, ha explicat en un comunicat que Soleimani "estava desenvolupant activament plans per atacar els diplomàtics nord-americans a l'Iraq i a tota la regió".Washington s'ha referit així a les manifestacions que van tenir lloc a l'ambaixada dels Estats Units dimarts i dimecres, motivades pels bombardejos nord-americans a l'Iraq i Síria contra la milícia Kataeb Hezbollah. Segons el comunicat, "Soleimani va aprovar els atacs a l'ambaixada dels Estats Units".Així mateix, els Estats Units han insistit que l'objectiu de l'atac era "dissuadir futurs plans d'atac iranians". "Els Estats Units continuaran prenent les mesures necessàries per protegir la nostra gent i els nostres interessos a qualsevol part del món", ha conclòs el Pentàgon.Per la seva banda, el ministre d'Exteriors de l'Iran ha qualificat l'atac nord-americà d'"extremadament perillós" perquè, segons ha dit, Soleimani dirigia "la força més efectiva que lluita contra l'Estat Islàmic, el Front Al-Nusra i Al-Qaeda". "Els Estats Units són responsables de totes les conseqüències", ha resolt mitjançant el seu compte de Twitter, en què també ha qualificat el succés de "terrorisme internacional".Juntament amb Soleimani també ha mort el número dos de la coalició de milícies majoritàriament xiïtes iraquianes Unitats de Mobilització Popular, Abu Mahdi al-Muhandis. Així ho ha confirmat un portaveu de la milícia, segons ha informat la cadena de televisió Al Arabiya, que ha afegit que en l'atac hi haurien mort almenys set persones, quatre de nacionalitat iraquiana i tres de nacionalitat libanesa.Unes hores abans, el Centre d'Informació de Seguretat de l'Iraq ha comunicat que diverses persones han resultat ferides després de l'impacte de tres míssils prop de l'aeroport de Bagdad, que ha quedat tancat. També s'ha interromput la circulació aèria a la capital iraquiana. El comunicat de les autoritats iraquianes, acompanyat de diverses fotografies, ha afegit que els míssils han caigut prop de la sala de càrrega i han provocat l'incendi de dos vehicles.

