Puigdemont demana ara una estratègia conjunta per seure a la mesa amb Sánchez

9. Es pot revertir aquest error i acceptar la creació d’una mesa entre les forces independentistes on es decideixin el contingut i els acords de la mesa de negociació amb l’Estat. Que és per on havíem d'haver començat. — Carles Puigdemont (@KRLS) January 3, 2020

El president a l'exili, Carles Puigdemont, ha valorat el pacte entre ERC i el PSOE després de setmanes de silenci en relació a la investidura de Pedro Sánchez. A través d'un fil a Twitter, Puigdemont ha dit que "respecta" l'acord dels republicans amb els socialistes però n'ha criticat "les formes". Un cop tancat el pacte que ha d'investir el candidat socialista el 7 de gener, Puigdemont ha demanat una taula de diàleg per traçar una estratègia conjunta amb ERC a l'hora d'abordar la mesa de negociació amb l'Estat."Es pot revertir aquest error i acceptar la creació d’una mesa entre les forces independentistes on es decideixin el contingut i els acords de la mesa de negociació amb l’Estat", ha dit el president, i ha demanat "fer política des del respecte mutu" i "fixar de manera compartida les condicions" de la taula de negociació que preveu el pacte d'ERC i el PSOE.Puigdemont ha demanat respecte a aquells que veuen "amb reserves" l'acord amb els socialistes i ha lamentat no haver "planificat ni treballat conjuntament" els "acords amb els repressors". "Fins ara, les etapes decisives del procés d'independència havien estat compartides i decidides enmig d'un consens molt ampli. Això, de moment, ha deixat de ser així", ha dit. En aquest sentit, ha retret a ERC que prioritzi l'estratègia de partit per sobre de la de país. "Ser crítics amb l'estratègia de partit pel fet que privilegiem l'estratègia de país és tan respectable com defensar-la", ha dit, i ha recordat que ell també va ser acusat de traïdor o de vendre's per "155 monedes de plata".L'expresident ha lamentat també que no s'hagi informat JxCat de les negociacions entre ERC i el PSOE. "Crec que mereixíem més respecte i lleialtat, si es buscava que participéssim dels acords", ha dit Puigdemont. Fonts d'ERC asseguren que van informar puntualment de les converses tant a JxCat, com a la CUP, ANC i Òmnium.

