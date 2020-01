El PSOE fixa els límits de la consulta pactada amb ERC: «No és un referèndum d'autodeterminació»

El ministre de Foment en funcions, José Luis Ábalos, ha esvaït interrogants dels límits del pacte signat amb ERC, fet públic aquest dijous. Segons els socialistes, la consulta no permetrà pronunciar-se sobre la independència: "No és un referèndum d'autodeterminació". Durant una roda de premsa aquest matí realitzada després del la Comissió Executiva Federal del PSOE, Ábalos ha deixat clar que els termes de "la hipotètica consulta" seran "en funció dels acords als quals s'arribi". En el document pactat parla, però, de "llibertat de continguts" en les propostes que plantegin les dues parts a la mesa de negociació.



Després de les múltiples reaccions per part de les formacions de dreta i els seus altaveus mediàtics, arran de l'acord amb els republicans, Ábalos ha volgut perfilar la posició del PSOE. Ha deixat clar que "la propaganda" sobre un "referèndum d'autodeterminació" és una anticipació de l'independentisme. "Ells, òbviament, saben quina és la nostra posició i nosaltres quina és la seva i, evidentment, no es tracta del que estan propagant", ha sentenciat el ministre, en referència a ERC.

El posicionament del PSOE arriba després que ahir es posés la primera pedra per crear una mesa de diàleg entre governs, que en principi s'ha de posar en funcionament 15 dies després de la composició del govern espanyol. L'acord que ha generat fissures dins de l'independentisme.

