L'atur a Catalunya firma els seus pitjors números des de la sortida de la crisi

Les últimes dades referents al mercat laboral espanyol i català reforcen les tesis que pronosticaven un alentiment de l'economia. El nombre d'aturats a Catalunya un cop acabat el 2019 s'ha situat en 388.124 treballadors, un 1,2% menys respecte a 2018, segons indica el Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social.Tot i que la quantitat de persones sense feina acumula set anys consecutius a la baixa, la variació registrada al desembre és la menys pronunciada des de 2013, any en què tant Espanya com Catalunya van sortir de la crisi.La campanya de Nadal (una època en la qual el nombre d'aturats acostuma a reduir-se de forma notable) tampoc ha aconseguit maquillar les xifres de desocupació. Segons el Ministeri de Treball, l'atur registrat a Catalunya s'ha reduït un 0,58% entre novembre i desembre, la segona variació intermensual més baixa dels últims vuit anys.Les dades de l'atur registrat són un indicador més que evidencia la desacceleració del creixement econòmic. La setmana passada, de fet, l'Institut Nacional d'Estadística (INE) va confirmar que l'economia espanyola va créixer per sota del 2% durant el tercer trimestre, un fet que no s'havia produït en els últims cinc anys.Un dels principals problemes del mercat de treball català continua sent la seva elevada taxa de temporalitat. Dels 231.963 nous contractes que es van signar a Catalunya al desembre, un 87,5% van ser temporals, mentre que el 12,5% restant van ser indefinits. A banda, els contractes eventuals segueixen guanyant quota. El creixement interanual en el nombre de contractes indefinits va ser de l'1,16% al desembre, mentre que pels contractes temporals va ser del 3,28%.Després de conèixer les dades, el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, Chakir El Homrani, s'ha mostrat crític amb aquesta tendència. "Necessitem sortir del marc mental que la devaluació salarial i els salaris baixos són la manera de crear ocupació", ha assenyalat. "No és un mètode de creixement real i tampoc permet que hi hagi justícia social", ha afegit.El Homrani, però, valora "positivament" el conjunt de les dades, tot i que "cal ser conscients dels reptes que s'acosten". "La moderació de l'ocupació no pot acabar consolidant-se", ha sentenciat.Després de tancar l'any, Catalunya compte amb quasi 3,46 milions de persones afiliades a la Seguretat Social, un 1,85% més respecte a l'exercici anterior. L'augment ha estat força repartit entre les quatre províncies catalanes, un fet que contribueix a l'equilibri territorial i a la descentralització.El territori que més persones ha sumat a les llistes de la Seguretat Social ha estat Girona, amb un increment interanual del 2,24%. Lleida ha experimentat un creixement de l'1,85%, mentre que Barcelona s'ha quedat en una variació de l'1,82%. A Tarragona, finalment, el nombre d'afiliats ha crescut un 1,72%.Al conjunt de l'estat espanyol, el nombre d'ocupats s'ha incrementat un 2% (un percentatge que equival a 384.373 persones). Malgrat tot, es tracta de l'augment menys elevat dels últims set anys, segons les dades del Ministeri de Treball.Durant aquest 2019, de fet, s'ha produït un fet fins ara insòlit durant els últims anys. De nou, una comunitat ha vist com el nombre d'ocupats es tornava a reduir. És el cas d'Extremadura, on el nombre d'afiliats a la Seguretat Social ha patit una caiguda del 0,17% interanual.

