El pacte entre ERC i el PSOE fractura l'independentisme

1. Tot el meu respecte a l’acord a què han arribat ERC i PSOE. Espero que se’ns respecti també als qui en tenim reserves. No som menys madurs ni menys dialogants pel fet que pensem que els acords amb els nostres repressors han de poder ser planificats i treballats conjuntament. — Carles Puigdemont (@KRLS) January 3, 2020

#HoTornaremaFer i #SpainSitandTalk són expressions a favor del dret d’autodeterminació. La ciutadania s'ha guanyat el dret de votar sobre la independència en un referèndum d'autodeterminació. Tenim un país apoderat i madur que ha de prendre les decisions lliurement — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) January 2, 2020

Aquesta és la gran victòria de Pedro Sánchez. A ulls d’Europa ell és bo, diferent de Mariano Rajoy quan realitat no ha fet res de res (ni farà!) i és igual de culpable de la repressió.

La feina a nivell internacional ara més difícil... https://t.co/jpDwN4rH3a — (((Elsa Artadi))) 🎗 (@elsa_artadi) January 2, 2020

Si aspirem a una sortida democràtica al conflicte amb l’Estat el que ara convé és que hi hagi un govern d’Espanya amb qui parlar. Així de simple a voltes són les coses. La resta és retòrica. — carles campuzano (@carlescampuzano) December 31, 2019

Rechazar una Mesa de Diálogo y Negociación con el PSOE tras tantas manifestaciones reclamando una Mesa de Diálogo y Negociación con el Gobierno (del PSOE) es tan absurdo como darle la Diputación de Barcelona al PSOE para q no la tenga ERC.



A no ser q tenga la misma motivación. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) January 3, 2020

La política és una cosa més que fer tuits. Per això ja tenim a Trump. — Raül M 🎗️ (@Raulmuto) January 3, 2020

El pacte entre ERC i el PSOE per investir Pedro Sánchez ha fet evidents les tensions en el si de l'independentisme. Abans que el consell nacional dels republicans ratifiqués ahir l'acord que ha de desbloquejar la governabilitat a Espanya, sectors de l'independentisme s'hi van posicionar en contra en declaracions als mitjans i, de manera especialment bel·ligerant, a les xarxes socials. De fet, l'acord ha estat desautoritzat pel propi president de la Generalitat, Quim Torra, que va retreure al vicepresident, Pere Aragonès, arribar a pactes en nom del Govern. La tensió entre ERC i JxCat s'ha incrementat en les últimes hores, després que s'hagi confirmat que ERC investirà Sánchez el proper 7 de gener al Congrés.JxCat ha estat dels més crítics amb l'acord. Torra, que no en coneixia els detalls fins que es va reunir ahir amb Aragonès, ha dit en públic i en privat que no veu amb bons ulls facilitar la governabilitat a Espanya. Carles Puigdemont també s'ha mostrat crític amb l'acord, tot i respectar-lo. A través de Twitter, l'expresident ha proposat una taula de diàleg a ERC per definir els termes de la negociació amb el PSOE.Des de Madrid, Laura Borràs també ha criticat l'abstenció dels republicans i ha obert la porta a un avançament electoral a Catalunya. La tensió al Govern fa que aquest escenari no sigui ni molt menys descartable, i més tenint en compte que Torra es troba a les portes de la inhabilitació, ja sigui per la via de la JEC o quan el Suprem estudiï el recurs a la sentència del TJSC.Dirigents i diputats de l'espai postconvergent també han criticat l'acord. Elsa Artadi, exportaveu del Govern i regidora a Barcelona, ha assenyalat que facilitar la governabilitat a Espanya no ajuda l'independentisme en l'àmbit internacional, mentre que Francesc Dalmases, diputat i proper a Torra, també ha criticat el moviment d'ERC.Dins de JxCat i de l'espai que representa, però, no tothom veu amb mals ulls l'acord entre els republicans i els socialistes. Marta Pascal, expresidenta del PDECat i senadora a Madrid, no ha fet cap declaració pública, però a través de les xarxes socials s'ha fet ressò d'opinions favorable al pacte. Carles Campuzano, exdiputat del PDECat al Congrés, també va piular fa pocs dies que per trobar una sortida democràtica al conflicte amb l'Estat, "convé que hi hagi un govern a Espanya amb qui poder parlar".Des de les files d'ERC s'ha optat en un primer moment per mantenir el silenci i, un cop ratificat el pacte, per defensar-lo i contraatacar els dards venen dels seus company de Govern. Un dels més durs ha estat Gabriel Rufián, portaveu d'ERC al Congrés i membre de l'equip negociador amb el PSOE, que més enllà de repiular diversos atacs que ha rebut en els últims dies, també ha ressaltat la bona feina dels republicans tant en l'àmbit internacional amb l'anomenada "Doctrina Junqueras" com a l'hora d'avançar en la via del diàleg amb l'Estat. Aquest matí, Rufián ha carregat durament contra JxCat i ha retret el pacte amb el PSC a la Diputació de Barcelona.Qui també ha estat especialment crític amb JxCat i, concretament, amb Carles Puigdemont ha estat el cap de premsa de Pere Aragonès, Raul Murcia, que ha comparat l'expresident amb Donald Trump. "La política és una cosa més que fer tuits. Per això ja tenim a Trump", ha dit pocs minuts després que Puigdemont proposés, via Twitter, negociar una estratègia conjunta per abordar la taula de negociació amb el PSOE. A través d'un article a El Periódico , l'assessor d'ERC i persona de confiança de Junqueras, Sergi Sol, també ha estat molt contundent amb "el món neoindependentista i els seus satèl·lits" i ha retret diversos moviments de JxCat i l'espai postconvergent per "sotmetre ERC". "Podrà ser discutible l'estratègia republicana, però han fixat un rumb que contrasta amb la gesticulació grandiloqüent d'aquells que ni mengen ni deixen menjar", critica Sol.Però més enllà de les declaracions públiques, els articles als mitjans i les entrevistes, el camp de batalla aquests últims dies ha estat Twitter. Les batusses entre l'independentisme han estat constants pràcticament des que la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) va donar la raó a Junqueras i va facilitar, alhora, que Carles Puigdemont i Toni Comín aconseguissin l'acta d'eurodiputat i la immunitat. Des d'aleshores, la tensió ha anat in crescendo fins a culminar aquest dijous amb l'acord d'ERC amb el PSOE.En les baralles i els retrets no només hi ha participat ERC i JxCat (i els satèl·lits corresponents), sinó que també hi han tingut un paper predominant noms de l'entorn de Primàries i opinadors rellevants en el mapa de mitjans catalans. Noms com Pilar Carracelas, Lluís Gibert o Bernat Dedéu han estat molt crítics amb l'acord dels republicans amb els socialistes.

