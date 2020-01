El preu mitjà del lloguer a Barcelona ja supera els 1.000 euros

El preu mitjà d'un lloguer a Barcelona ja supera els 1000€, segons dades publicades per l'INCASÒL . El darrer trimestre del 2019 es va tancar amb un preu mitjà de 1005,79 euros, sobrepassant per primera vegada la barrera dels mil euros. Pel que fa a la mitjana global, aquesta es queda en els 972,87 euros, gairebé 200 euros més que fa deu anys al 2009, quan costava uns 738,26 euros.Uns mil euros de preu mitjà, per uns habitatges, que de mitjana es situen en els 73 metres quadrats i pel que fa al preu del lloguer mitjà total per metre quadra al mes, ronda els 14,34€.Dins d'aquesta estadística, els districtes on més car pot sortir un lloguer de mitjana són l'Eixample (1.114,51€), Les Corts (1.179,69€) i Sarrià - Sant Gervasi ( 1.335,05€). Per contra, Nou Barris (702,18€), Sant Andreu (789,79€) i Horta - Guinardó (805,16€) tenen els preus més baixos.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor