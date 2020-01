La inhabilitació de Torra i Junqueras encareix la investidura de Sánchez

L'estampa defineix la complexitat del moment. Després de la declaració institucional a la sala Torres Garcia del Palau de la Generalitat, Quim Torra ha agraït a cadascun dels consellers el seu suport després de la decisió de la Junta Electoral Central (JEC) d'inhabilitar-lo . Els representants d'ERC al Consell Executiu, conscients també de la resolució de l'ens electoral sobre Oriol Junqueras i de les conseqüències sobre la investidura de Pedro Sánchez, han superat el moment seriosos i amb cara de circumstàncies.En una mesura sense precedents i discutible jurídicament - el PSOE no ha tardat a expressar la seva perplexitat- , la JEC ha enviat un torpede a les aspiracions del candidat Sánchez per retenir la presidència del govern espanyol, que semblava tenir assegurada després de l'acord amb ERC . Les inhabilitacions de Torra i Junqueras, un decisió qualificada pel mateix president de "cop d'estat a les institucions catalanes", encareixen la investidura socialista.Ara mateix, el ple que ha de començar aquest dissabte al Congrés dels Diputats -a partir de les 9 del matí- és una nebulosa. Ho és perquè ERC es troba entre l'espasa i la paret, obligada a defensar Junqueras i situar-se al costat de Torra en el ple extraordinari del Parlament sol·licitat pel mateix president de la Generalitat i, a la vegada, defensar l'acord amb els socialistes validat mateix dijous al consell nacional, que obria la via política per resoldre el conflicte català i superar la judicialització. Els republicans ja han convocat la seva executiva nacional d'urgència aquest dissabte per "coordinar la resposta" a la JEC i "valorar-ne les conseqüències en el calendari polític immediat".Fonts d'ERC consultades perapunten la voluntat de protegir el pacte amb el PSOE - Joan Tardà ha estat molt explícit a Twitter - i buscarà la complicitat del PSC al Parlament. Els socialistes catalans ja han expressat aquest divendres tenir "seriosos dubtes que la JEC "sigui competent per adoptar aquests acords", en referència a les inhabilitacions, i defensaran al Parlament que el cas l'ha de resoldre el Tribunal Suprem. El PSOE ho veu igual, tal com ha subratllat Adrian Lastra , vicesecretària general dels socialistes espanyols, que també n'ha qüestionat la legitimitat.El grup parlamentari de Junts per Catalunya (JxCat), que ha acomboiat el president, pressionarà per protegir Torra i encarir la posició d'ERC a Madrid. Les fonts consultades de la formació del president insisteixen que no es pot investir Sánchez en les actuals circumstàncies. Torra ja ho ha defensat en la seva intervenció a Palau -"no hi ha solució per a Espanya si es continua la línia de repressió", ha dit-, a la vegada que ha verbalitzat que continuarà exercint les funcions del càrrec . "Soc diputat del Parlament i president de Catalunya", ha afirmat en un vespre estrany a Palau, amb retirada inclosa de la bandera espanyola per uns minuts La investidura de Sánchez també es jugarà en el ple de la cambra catalana, que encetarà la sessió amb una intervenció de Torra a les 17.00 hores. El president buscarà una ratificació de les forces independentistes. De fet, JxCat estudia una proposta de resolució, en solitari o consensuada amb ERC i la CUP, per defensar la figura del cap de l'executiu. S'entonaven fórmules de desobediència aquest divendres a Palau. El pas fet per la JEC presenta moltes llacunes.Amb sis vots particulars dels 13 magistrats que integren l'ens electoral, la decisió de l'ens electoral evidencia la feblesa amb què s'ha decidit la inhabilitació de Torra i la negació de la condició d'eurodiputat a Junqueras. La tesi de la majoria conservadora s'ha imposat i al PSOE han mirat ràpidament cap a la dreta, a qui acusen de maniobrar per "boicotejar" la investidura. "Comença a ser preocupant la posició de la dreta i la ultradreta, que estan entestades a boicotejar la investidura de Sánchez", ha afirmat Lastra. "La democràcia s'obrirà pas", ha insistit la dirigent socialista. Tant PP com Ciutadans s'havien afanyat a celebrar la inhabilitació de Torra i Junqueras gràcies als seus recursos, sumats als de Vox.Sánchez havia necessitat dues eleccions i havia fet nombroses giragonses, negociadores i discursives, però finalment havia trobat el camí per retenir la Moncloa. El líder del PSOE ha cedit a conformar un govern amb Unides Podem -Pablo Iglesias es perfila com a vicepresident- i ha negociat per entendre's amb ERC, a Sánchez canvi d'obrir un diàleg entre governs per afrontar el cas català per la via política . El trajecte de Sánchez comença aquest dissabte al matí al Congrés. Però la primera sessió del ple d'investidura se celebrarà en un ambient enrarit, amb massa dubtes, i amb ERC al centre de tots els focus.A Madrid, Sánchez no té un escenari plàcid. El camí que ha emprès pronostica una legislatura agitada, plena d'entrebancs i bronca, amb protagonisme dels tribunals. El líder del PSOE començarà a tastar la recepta de la dreta en la primera sessió del ple al Congrés. PP, Vox i Ciutadans carregaran contra l'aliança entre Sánchez i Iglesias, i retrauran al candidat que el pacte amb ERC a canvi de continuar a la Moncloa posa en risc la unitat d'Espanya.El candidat socialista sap qui té en contra. Al ple d'investidura rebrà el rebuig de 164 diputats: PP, Vox, Ciutadans, JxCat, Navarra Suma, CUP i PRC. Però el "sí" dels 166 escons PSOE, Podem, PNB, Més País, Compromís, Terol Existeix i Nova Canàries, i les abstencions d'ERC i Bildu li faciliten el camí, si res canvia. La posició del BNG, que s'ha fet esperar, ha assegurat del tot els números dels socialistes, perquè el vot de Coalició Canària no pot impedir que Sánchez sigui president. Però encara falten molts dies per al 7 de gener. En l'actual escenari polític, és una eternitat.

