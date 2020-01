El trencament de la canonada principal de l'Ampolla obliga a tallar el subministrament a 63 ajuntaments i 26 indústries

Ara a L'Ampolla pic.twitter.com/BAr8o2m5qs — Bea Curto Comi (@CurtoBea) January 3, 2020

Ajuntaments i indústries afectats:



63 AJUNTAMENTS



L’ALBIOL

ALCANAR

ALCOVER

L’ALDEA

ALFORJA

L’ALIÓ

ALMOSTER

ALTAFULLA

L’AMETLLA DE MAR

L’AMPOLLA

AMPOSTA

L’ARBOÇ

BANYERES DEL PENEDÈS

BELLVEI

BLANCAFORT

LES BORGES DEL CAMP

CALAFELL

CAMBRILS

CASTELLVELL DEL CAMP

EL CATLLAR

CONSTANTI

CREIXELL

CUNIT

DELTATRES (l’Aldea, Camarles i Deltebre)

L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ

ELS GARIDELLS

LLORENÇ DEL PENEDÈS

MASPUJOLS

MONTBLANC

MONTBRIÓ DEL CAMP

MONT-ROIG DEL CAMP

EL MORELL

ELS PALLARESOS

PERAFORT

EL PERELLÓ

EL PLA SANTA MARIA

LA POBLA DE MONTORNÈS

LA POBLA MAFUMET

PUIGPELAT

REUS

RIUDOMS

RODA DE BERÀ

EL ROURELL

SALOU

SANT CARLES DE LA RÀPITA

SANT JAUME D’ENVEJA

SANT JAUME DELS DOMENYS

SANTA OLIVA

SARRAL

LA SECUITA

LA SELVA DEL CAMP

SOLIVELLA

TARRAGONA

TORREDEMBARRA

TORTOSA

VALLMOLL

VALLS

VANDELLÒS i HOSPITALET DE L’INFANT

EL VENDRELL

VILALLONGA DEL CAMP

VILA-SECA

VINYOLS I ELS ARCS



26 INDÚSTRIES



ACESA INFRAESTRUCTURAS, SA

ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS

ASFALTOS ESPAÑOLES, SA

ASOCIACIÓN NUCLEAR ASCÓ-VANDELLÒS II, AIE

BASELL POLIOLEFINAS IBÉRICA, SL

BASF ESPAÑOLA, SL Unipersonal

BIC IBERIA, SA

CÀMPING L’AMETLLA VILLAGE PLATJA, SL

CARGILL ESPAÑA, SA

CEPSA COMERCIAL PETRÓLEO, SAU

CLARIANT IBÉRICA PRODUCCIÓN, SA

COMUNIDAD DE BIENES CN VANDELLÒS II

COVESTRO

DOW CHEMICAL IBÉRICA, SL

ERCROS, SA

HORMICEMEX, SA

INDÚSTRIAS QUÍMICAS DEL ÓXIDO DE ETILENO, SA

MESSER IBÉRICA DE GASES, SA Unipersonal

NORDVERT

REPSOL BUTANO, SA

REPSOL GENERACIÓN ELÉCTRICA, SLU

REPSOL PETRÓLEO, SA

REPSOL QUÍMICA, SA

RPK METAL FORMING, SAU

SCA HYGIENE PRODUCTS, SL

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARBUROS METÁLICOS, SA

Alguns dels vehicles arrossegats per l'avinguda d'aigua Foto: Bombers de la Generalitat

El Consorci d’Aigües de Tarragona informa que com a conseqüència del trencament d’una canonada a l’Ampolla s’ha tallat el subministrament d’aigua en alta als municipis i indústries consorciades. Es tracta d’un total de 63 Ajuntaments i 26 indústries de les Terres de l’Ebre i el Camp de Tarragona.Al voltant de les 3 de la matinada d'aquest divendres s’ha produït el trencament de la canonada principal en el tram que va des de l’Estació de Tractament d’Aigua Potable de l’Ampolla a Tarragona. Com a conseqüència d’això, un torrent d’aigua ha entrat al municipi i ha arrossegat una quinzena de vehicles, sense que cap persona hagi resultat ferida.El trencament ha estat causat pel col·lapse d’un tub de formigó pretesat al costat de l’AP7, al terme municipal de l’Ampolla. S’han activat tots els recursos, tant materials, tècnics com personals per fer front a esta situació, que des del CAT qualifiquen com a “greu”.“Confirmem que a hores d’ara el CAT no dona subministrament (en alta) a cap consorciat i que, una vegada activat el protocol d’actuació d’emergència, s’han de posar en servei tots els recursos propis de cada consorciat per fer front a la manca de subministrament per part del Consorci”, exposen en una nota de premsa.La majoria de municipis disposen de fonts de subministrament alternatives d’aigua al marge del CAT, però n’hi ha d’altres, segons confirmen fonts del Consorci, que en són més depenents, com és el cas de Sant Carles de la Ràpita.Inicialment el CAT estimava que tenia reserves per subministrar aigua durant 12 hores. Però fonts del Consorci apunten que amb el tall de subministrament a tots els consorciats les previsions s’han de tornar a avaluar.Es desconeix també a hores d’ara l’abast d'esta greu avaria i quin termini de reparació hi pot haver.El trencament d'una canonada gran d'aigua a l'Ampolla (Baix Ebre) aquesta matinada ha provocada una baixada sobtada d'aigua que ha provocat l'arrossegament de diversos vehicles estacionats, segons ha informat els Bombers de la Generalitat. Segons el cos, no hi ha hagut cap ferit.L'avís pel trencament de la canonada ha estat a tres quarts de tres de la matinada. El Consorci d'Aigües de Tarragona (CAT) es farà càrrec de la reparació de la canonada. El trencament de la canonada està afectant el subministrament d'aigua per part del CAT en diversos municipis de la zona, tot i que en molts casos tenen altres fonts de subministrament. Un dels afectats que tenen més dependència per part del CAT és Sant Carles de la Ràpita.El subministrament d'aigua per part del CAT està tallat a l'Ametlla del Mar, el Perelló, l'Ampolla, Deltebre, l'Aldea, Camarles, Sant Jaume d'Enveja, Amposta, Sant Carles de la Ràpita, Alcanar platja i el polígon industrial de Tortosa. Fonts del CAT, però, precisen a l'ACN que estos municipis tenen altres fonts de subministrament d'aigua més enllà del Consorci, i que el municipi que n'és més dependent és Sant Carles de la Ràpita.A més, el CAT ha informat que les seues reserves d'aigua permeten garantir el subministrament a altres municipis durant les properes 12 hores.Segons ha explicat el CAT a través d'un comunicat, els danys s'han produït en la conducció principal de l'abastament i, tot i que no hi ha danys personals, sí que n'hi ha de materials "d'importància". Seguint els procediments de seguretat i qualitat, s'ha tallat en subministrament "fins a nou avís" i s'ha activat el procediment de notificacions a les administracions públiques i consorciats, d'acord amb els protocols d'emergència.El Consorci ha iniciat el procés d'avaluació per verificar la gravetat i la repercussió dels danys. Espera conèixer els resultats en un termini d'unes dues hores, un cop es pugui diagnosticar l'abast i la gravetat dels danys i la seva reparació.

