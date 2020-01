La Junta Electoral ordena la inhabilitació de Torra

Inhabilitació per la via ràpida. La Junta Electoral Central (JEC) ha ordenat retirar l'acta de diputat de Quim Torra per, d'aquesta manera, impedir que pugui continuar en el càrrec de president de la Generalitat. El tribunal electoral ha pres aquesta decisió en una reunió aquest matí després d'una llarga deliberació i sense esperar que el Tribunal Suprem es pronunciï sobre el recurs que la defensa del president va presentar contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) del passat 19 de desembre.El posicionament de la JEC contradiu la Junta Electoral de Barcelona (JEB), que fa uns dies va rebutjar inhabilitar el president. PP, Cs i Vox van recórrer la decisió i ara la JEC els ha donat la raó. L'acord de l'ens electoral (que podeu llegir íntegrament a continuació) desestima els recursos de JxCat i Torra, i conclou que en el cas del president es pot aplicar la "inelegibilitat sobrevinguda" per la condemna del TSJC. D'aquesta manera, ordena deixar sense efecte la credencial de diputat en el moment que es notifiqui l'acord també que la JEB declari la vacant com a diputat del Parlament.La JEC s'empara en l'article 6.2 de la llei del règim electoral general. Aquest article diu que no es pot ser elegit diputat en cas de condemna per un delicte contra l'administració pública. Fent una interpretació molt àmplia d'aquest article es pot incloure el delicte de desobediència pel qual ha estat condemnat el president.Segons la resolució, s'ha presentat un vot particular signat per sis dels vocals de la JEC: són Antonio Vicente Sempere, Maria Luz García Paredes, José Luis Seoane, Inés Olaizola, Consuelo Ramón. Consideren que la Junta Electoral no és competent per resoldre aquesta qüestió i que calia estimar els recursos interposats en aquest sentit. La majoria conservadora de l'organisme -format per 13 membres entre magistrats del Suprem i catedràtics de Dret- s'ha acabat imposant amb set vots favorables a la inhabilitació.La decisió ara es pot recórrer a la sala contenciosa-administrativa del Tribunal Suprem, que haurà de decidir. Paral·lelament el Parlament serà el responsable d'aplicar l'ordre de la JEC. La qüestió arribarà a la mesa i el ple haurà de votar si retira l'acta de diputat a Torra. En cas que així sigui, el president haurà de deixar el càrrec i el vicepresident, a dia d'avui el republicà Pere Aragonès, seria qui assumiria la presidència interina durant uns mesos abans que es convoquessin automàticament eleccions.Aquests últims dies Torra s'ha mostrat ferm a l'hora de deixar clar que la JEC no el pot inhabilitar. En el tradicional missatge de cap d'any, el president va dir que no acceptaria que el tribunal electoral l'apartés del càrrec i, de fet, aquests últims dies ha retret a dirigents de JxCat que no hagin "plantat cara" a la possible inhabilitació.Hores abans de la decisió de la JEC, Gonzalo Boye, advocat de Torra, ha advertit que el tribunal electoral pot provocar una "explosió descontrolada del sistema democràtic" si decideix, com així ha fet, inhabilitar el president. "Que un òrgan administratiu pugui destituir el president de la Generalitat és molt greu, és una trampa al sistema democràtic i s'estaria carregant tota l'estructura de funcionament", ha dit en una entrevista a Rac1.Si finalment s'executa la inhabilitació dictada per la JEC, l'advocat ha denunciat que s'estarà privant Torra del dret a tenir un recurs efectiu a la sentència del TSJC. És a dir, es vulneraria el dret a la doble instància judicial, perquè Torra hauria estat jutjat pel TSJC i inhabilitat per la JEC abans que el Tribunal Suprem s'hagi pronunciat sobre el seu recurs.

