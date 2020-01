El PSOE tanca els últims suports necessaris per a la investidura de Sánchez

La portaveu del PSOE al Congrés, Adriana Lastra, signarà aquest divendres a la cambra baixa els acords d'investidura amb Nova Canàries, Compromís i Terol Existeix, tres formacions necessàries per garantir la investidura de Pedro Sánchez el 7 de gener. Els socialistes encara estan pendents, però, del que decideixi el BNG, que ha reunit la seva direcció per acordar el sentit del vot del seu únic representant, així com de Coalició Canària, la formació d'Ana Oramas, que farà pública la seva decisió a la tarda.Tot plegat després de l'acord del PSOE amb ERC i enmig de rumors sobre un hipotètic canvi de criteri de Ciutadans, després que aquest dijous la líder de la formació, Inés Arrimadas, fes una ronda de trucades a barons socialistes per instigar una revolta contra l'entesa entre els socialistes i els republicans per a la creació d'una mesa de diàleg entre governs. Un "sí" dels seus 10 diputats, ara mateix difícil de pronosticar, podria deixar sense sentit l'acord dels socialistes amb ERC.Si tot va com està previst aquest divendres al matí, dimarts que ve Sánchez serà elegit com a president amb els vots del PSOE (120 escons), Podem (35), PNB (6), Més País (3), més Terol Existeix (1), Nova Canàries (1). Es fa imprescindible l'abstenció dels 13 diputats d'ERC. Els diputats del "no" són els del PP (89), Vox (52), Cs (10), JxCat (8), Navarra Suma (2), CUP (2) i PRC (1). Queda per definir la posició del BNG i de Coalició Canària. De moment, hi ha 18 abstencions anunciades, que són les que sumen els 13 diputats d'ERC i els 5 de Bildu.

