Vilalta creu que «el Govern seurà a la mesa de negociació» malgrat la negativa de Torra

La vicesecretària general d'ERC, Marta Vilalta, ha afirmat aquest divendres que no té cap dubte que el Govern seurà a la taula de negociació entre executius pactada entre ERC i PSOE, malgrat la negativa d'aquest dijous per part del president Torra d'assumir l'acord per part del Govern. "És el que hem estat reivindicant. Hem aconseguit allò que feia molt temps que se'ns estava negat. Estic convençuda que no desaprofitarem l'oportunitat", ha defensat en entrevistes a Catalunya Ràdio i Rac 1.

Vilalta també ha assegurat que, segons l'acord amb els socialistes, la Constitució no serà un topall per a la negociació entre governs ja que es fa referència a "l'ordenament jurídic democràtic" que, segons vicesecretària, va més enllà de la Carta Magna i inclou el dret internacional.



Per altra banda, sobre la decisió de la Junta Electoral Central (JEC) d'aquest divendres sobre una possible inhabilitació exprés del president Quim Torra, Vilalta no ha volgut entrar en si això podria condicionar l'acord d'investidura. "No ho contemplem. Creiem que es un òrgan que no hi té res a dir. L'última paraula segur que la tindrà el Suprem", ha afirmat.

Pel que fa a la relació amb JxCat, Vilalta ha admès que per la rapidesa i discreció de les negociacions amb el PSOE no han pogut compartir la informació amb el seu soci de Govern com haurien volgut. Però ha remarcat que ara ja s'ha fet a través de la reunió d'ahir dijous entre el president de la Generalitat, Quim Torra, i el vicepresident i coordinador general d'ERC, Pere Aragonès."En el si del Govern s'ha de parlar sobre com s'aterra a la negociació. Estic convençuda que no desaprofitarem l'oportunitat per tal de fer útil aquest instrument", ha remarcat. I ha insistit que està convençuda que quan es convoqui la primera reunió de la taula de negociació el Govern hi serà al complert. Segons l'acord, la taula entre governs s'ha de posar en marxa en el termini de 15 dies després de la formació del govern espanyol.Vilalta ha defensat que la proposta que hauria de portar el Govern a la taula de negociació ha de representar els grans consensos: autodeterminació i amnistia. "Qui diu que això és per un nou Estatut?" ha preguntat en referència a la Presidència de la Generalitat que ahir dijous va remarcar que la ciutadania de Catalunya no reclama una reforma o un nou Estatut.La també portaveu d'ERC ha assegurat que li agradaria molt que el president Torra i el president Sánchez lideressin la taula de negociacions. I ha remarcat que ERC ha batallat perquè "no es veti ningú".

