El trencament d'una canonada d'aigua a l'Ampolla arrossega diversos vehicles estacionats

Atenció:

El trencament d’una canonada d’aigua a l’Ampolla inunda el municipi i arrossega diversos vehicles aquesta matinada.pic.twitter.com/Wx8yIV6Poe — Rai López Calvet 🎗️ (@RaiLopezCalvet) January 3, 2020

Trencament d'una canonada d'aigua a l'Ampolla amb baixada sobtada i arrossegament de vehicles estacionats. Hem treballat amb 1 dotació (avís 02.45h). No hi ha hagut cap ferit. Se'n fa càrrec Consorci d'Aigües de Tarragona pic.twitter.com/FnXJTjgnaG — Bombers (@bomberscat) January 3, 2020

El trencament d'una canonada gran d'aigua a l'Ampolla (Baix Ebre) esta matinada ha provocada una baixada sobtada d'aigua que ha provocat l'arrossegament de diversos vehicles estacionats, segons ha informat els Bombers de la Generalitat. Segons el cos, no hi ha hagut cap ferit.L'avís pel trencament de la canonada ha estat a tres quarts de tres de la matinada. El Consorci d'Aigües de Tarragona (CAT) es farà càrrec de la reparació de la canonada. El trencament de la canonada està afectant el subministrament d'aigua per part del CAT en diversos municipis de la zona, tot i que en molts casos tenen altres fonts de subministrament. Un dels afectats que tenen més dependència per part del CAT és Sant Carles de la Ràpita.El subministrament d'aigua per part del CAT està tallat a l'Ametlla del Mar, el Perelló, l'Ampolla, Deltebre, l'Aldea, Camarles, Sant Jaume d'Enveja, Amposta, Sant Carles de la Ràpita, Alcanar platja i el polígon industrial de Tortosa. Fonts del CAT, però, precisen a l'ACN que estos municipis tenen altres fonts de subministrament d'aigua més enllà del Consorci, i que el municipi que n'és més dependent és Sant Carles de la Ràpita.A més, el CAT ha informat que les seues reserves d'aigua permeten garantir el subministrament a altres municipis durant les properes 12 hores.Segons ha explicat el CAT a través d'un comunicat, els danys s'han produït en la conducció principal de l'abastament i, tot i que no hi ha danys personals, sí que n'hi ha de materials "d'importància". Seguint els procediments de seguretat i qualitat, s'ha tallat en subministrament "fins a nou avís" i s'ha activat el procediment de notificacions a les administracions públiques i consorciats, d'acord amb els protocols d'emergència.El Consorci ha iniciat el procés d'avaluació per verificar la gravetat i la repercussió dels danys. Espera conèixer els resultats en un termini d'unes dues hores, un cop es pugui diagnosticar l'abast i la gravetat dels danys i la seva reparació.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor